À 17  ans, Lilian Steudler est élue conseillère municipale à Racine

La jeune femme dit penser depuis longtemps à se lancer en politique. Ça fait longtemps, mais j’ai décidé de me présenter quelques semaines avant, c’est là que ça s’est concrétisé dans ma tête.

Je trouve qu’il manque la représentation des jeunes dans le conseil municipal, et aussi de femmes, et je crois que je représente bien ces deux facettes-là. Une citation de :Lilian Steudler, conseillère municipale au siège # 2 dans Racine

L’un de ses buts principaux est d’améliorer le transport en commun dans sa municipalité.

On est un petit village à une demi-heure de Sherbrooke. On est très proches de plein de choses, mais on ne peut pas facilement y avoir accès parce que notre transport en commun n’est pas très développé et les plages horaires, il n’y en a pas beaucoup , explique-t-elle. Elle souligne aussi qu'une meilleure offre de transports en commun serait bénéfique pour l’environnement.

Le siège # 2 du conseil était auparavant occupé par Mario Côté, qui a été élu sans opposition comme nouveau maire de Racine. Tous les sièges du conseil de la municipalité ont d’ailleurs été élus sans concurrent cette année.

Lilian Steudler ne pourra cependant pas commencer à siéger tout de suite. Selon le ministère des Affaires municipales, elle doit attendre son anniversaire et ses 18 ans, le 27 octobre, pour se faire assermenter.

Avec les informations d'Alexis Tremblay