Élections municipales : densifier Whitehorse, un enjeu environnemental et social

Lewis Rifkind est analyste minier pour la Yukon Conservation Society, mais il a un grand intérêt pour les affaires municipales.

Pour lui l’étalement urbain est au cœur des préoccupations, car le développement de la ville repose sur des quartiers à très basses densités qui engendrent plusieurs problèmes, à commencer par la dépendance aux voitures.

La densité rend les quartiers praticables à pied ou à vélo et vous pouvez ainsi vous éloigner de l'idée que tout le monde a besoin d’une voiture pour survivre à Whitehorse.

Selon lui, beaucoup de problèmes découleraient de cet étalement urbain, car si vous densifiez les quartiers, vous n’avez plus besoin de construire des routes si larges ni un nombre si énorme de stationnements pour chaque commerce .

La densification serait également accompagnée de services, comme les transports en commun, qui seraient rentables si le nombre de personnes desservies par quartier était plus élevé.

Il n’est pas le seul à le penser. La Ville de Whitehorse, dans le plan de développement communautaire publié cet été, évoquait les orientations émergentes dont elle doit tenir compte dans son développement.

Le rapport indique notamment que l’étalement urbain implique un entretien des routes toujours plus coûteux. Chaque kilomètre de route coûterait ainsi 15 000 $ par année à la mairie.

La Ville joue un rôle important dans l’influence du modèle de croissance, grâce à une planification urbaine réfléchie et planifiée, et en encourageant une offre de choix pour ses résidents. Une citation de :Extrait du rapport « Official community plan, Emerging direction » de la Ville de Whitehorse

La Ville recommande donc la densification du centre-ville, mais aussi des quartiers. Elle veut ainsi créer des centres urbains dans les quartiers comme Whistle Bend, Takhini et McIntyre-Tank Farm.

Le rapport indique qu’une plus forte densité permettrait l’établissement de commerces et de services de proximité tout en limitant l’usage de la voiture. En 2011, le rapport montre que 75 % de la population se rendait au travail seule dans une voiture. En 2016, cette proportion a atteint 78 %, alors que la Ville visait une réduction à 70 %.

C’est un cercle vertueux, croit Lewis Rifkind, qui explique que si nous commençons à densifier, d’un coup, ça devient intéressant d'ouvrir un dépanneur dans un quartier, car la population environnante créera une demande assez forte pour être rentable , même s’il concède que cela reste aussi une question controversée.

Il faudra beaucoup de courage politique, à n’importe lequel des candidats, pour dire qu’il faut maintenant arrêter de penser la ville pour les véhicules, mais la dessiner pour les gens. Une citation de :Lewis Rifkind, Yukon Conservation Society

Pour densifier, il faut aussi des terrains et, selon Lewis Rifkind, il y en a un certain nombre, en ville, qui restent abandonnés, inutilisés, et qui seraient parfaits pour des logements , mais pour cela il faut prendre des mesures fortes, comme augmenter graduellement les impôts fonciers pour que cela devienne punitif , affirme-t-il.

Plus une organisation garderait un terrain non développé, plus l'impôt foncier tiré de ces terrains augmenterait, ce qui inciterait à les développer.

Du terrain gaspillé, selon un urbaniste

L’urbaniste Simon Lapointe confirme, lui aussi, que les opportunités sont nombreuses pour densifier la ville et mettre fin au schéma d’étalement urbain appliqué depuis les années 1950.

Il y a énormément de sous-utilisation, de gaspillage à Whitehorse , note-t-il.

Pour lui, il existe des antidotes à l’étalement urbain, mais quelques obstacles se dressent devant ces projets.

Le zonage, les règlements de stationnements qui posent des contraintes énormes au développement de certains lots, le manque de personnel de construction, de développeurs, sont autant de facteurs qui entrent en ligne de compte.

Il y a de la place pour beaucoup de changement, ici, à Whitehorse et j'ai espoir qu'à moyen terme, ce sera possible de faire évoluer la norme et je pense qu’une nouvelle mairie et un nouveau conseil pourraient aider. Une citation de :Simon Lapointe, urbaniste chez 3Pikas