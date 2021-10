Grève dans les CPE : LeBel défend son offre, les éducatrices de la CSQ manifestent

Les travailleuses des CPECentre de la petite enfance qui sont membres d'un syndicat de la Fédération des intervenantes en petite enfance, affiliée à la CSQCentrale des syndicats du Québec , manifestaient encore mercredi, à Lévis et à Rouyn-Noranda, comme la veille dans d'autres villes.

Il s'agit de la deuxième journée d'une grève tournante qui ne touche que certaines régions à la fois. Le mandat de grève qui a été adopté par les membres en compte six.

Jeudi et vendredi, ce seront les syndiquées de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliée à la CSNConfédération des syndicats nationaux , qui débraieront à leur tour. Dans leur cas, il s'agira d'une deuxième et d'une troisième journée de grève. Et il ne s'agit pas d'une grève tournante pour elles.

Enjeu : la rémunération

À l'heure actuelle, une éducatrice qualifiée en CPECentre de la petite enfance gagne 19 $ l'heure au premier échelon et jusqu'à 25,18 $ l'heure au dixième et dernier échelon.

La ministre LeBel affirme que l'offre gouvernementale porterait la rémunération à 21,38 $ l'heure au premier échelon et à 28,31 $ l'heure au dixième et dernier échelon.

Et comme il manque d'éducatrices, un allongement de la semaine de travail est aussi proposé par le gouvernement du Québec, soit une semaine de 40 heures.

À l'heure actuelle, comme les horaires sont établis localement, ils varient de 32 à 36 heures par semaine, a expliqué en entrevue mercredi Valérie Grenon, présidente de la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec .

La présidente de la FIPEQ, Valérie Grenon, lors d'une manifestation en marge de la grève en CPE prévue par la Centrale des syndicats du Québec, au parc des Faubourgs à Montréal, le 12 octobre 2021. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Advenant une semaine de travail de 40 heures, l'offre gouvernementale ferait passer la rémunération à 22,27 $ l'heure au premier échelon et à 29,20 $ l'heure au dixième échelon, a souligné la ministre LeBel.

Celle-ci a justifié l'allongement proposé de la semaine de travail en affirmant que cela avait aussi été fait pour d'autres catégories de travailleurs, notamment les préposés aux bénéficiaires et les infirmières.

Mme Grenon évalue plutôt l'offre gouvernementale à 12 % d'augmentation sur trois ans, pour les éducatrices qualifiées seulement. L'ensemble des travailleuses dans les CPE toucheraient des augmentations de 2 % par année pendant trois ans, comme pour les autres travailleurs des secteurs public et parapublic. On pense ici aux travailleuses dans les cuisines et à l'entretien.

À ces 6 % sur trois ans, Québec ajouterait 6 % la dernière année, mais seulement pour les éducatrices formées , insiste Mme Grenon. On arrive donc à 12 % dans leur cas.

La ministre LeBel dit vouloir augmenter considérablement le salaire des éducatrices grâce à son offre. Elle fait valoir que la hausse de la rémunération pourrait atteindre 17 % dans certains cas. C'est une offre gouvernementale significativement plus élevée a-t-elle réitéré, en point de presse mercredi midi.

C'est faux, son 17 % , réplique Mme Grenon. Elle fait valoir que le passage de 12 à 17 % vient dans les faits d'un 50 $ en montant forfaitaire qu'ils remettraient aux éducatrices acceptant de faire 40 heures par semaine et plus.

La négo reprend

Le dialogue est loin d'être rompu; les négociations vont reprendre jeudi avec la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec de la CSQCentrale des syndicats du Québec . On n'est pas découragé parce qu'on sait qu'on a l'appui de la population. On va se tenir debout , lance Mme Grenon.

Ils veulent ouvrir des CPE, eh bien, ça va prendre des intervenantes pour y travailler. Et pour attirer de la main-d'œuvre, il va falloir améliorer les conditions de travail, fait valoir la dirigeante syndicale. Il ne reste que le monétaire à régler.

La ministre LeBel assure que c'est exactement ce qu'elle veut faire. Il y a un rattrapage salarial important à faire. C'est pourquoi en juillet nous avons déposé une offre comprenant des augmentations salariales allant jusqu'à 17 % , maintient-elle.

Il reste à la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec cinq jours de grève à exercer. La fédération de la CSQCentrale des syndicats du Québec décidera, à l'issue de sa journée de négociation jeudi, si elle fixe d'autres journées de grève ou si les progrès à la table paraissent suffisants à ses yeux. S'il faut qu'on les utilise pour augmenter la pression, on va le faire , prévient-elle.

Autres grèves à la FTQ Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

Par ailleurs, une grève générale illimitée a commencé, mercredi matin, dans deux CPECentre de la petite enfance rattachés au Syndicat des Métallos, affilié à la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec . Il s'agit des CPECentre de la petite enfance Au Jardin de Pierrot à Rouyn-Noranda et Touchatouille à Port-Cartier.