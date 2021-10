Transmission de l’inuktut : un organisme inuit poursuit le Nunavut

Selon les documents déposés à la Cour de Justice du Nunavut, mercredi matin, NTINunavut Tunngavik Incorporated estime que le gouvernement a violé les droits à l'égalité des jeunes Inuit, protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et « perpétue une discrimination systémique » en ne leur offrant pas une éducation dans leur propre langue, même s’ils sont majoritaires.

L’incapacité d'offrir un enseignement en langue inuit entraîne la perte de la langue inuit et, par extension, la perte de la culture inuit, indique les plaignants dans leurs déclarations. Elle pose également des obstacles majeurs et souvent insurmontables à la réussite scolaire et à la prospérité économique des étudiants inuit.

En conférence de presse mercredi, la présidente de NTI Nunavut Tunngavik Incorporated , Aluki Kotierk, a déclaré qu’elle voyait des similarités entre le problème actuel et le passé colonialiste des écoles de pensionnats pour autochtones.

Notre système, même s’il s'agit de notre propre gouvernement, est mis en place d’une façon qui diminue et dégrade qui nous sommes en tant qu’Inuit. Une citation de :Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated

Selon elle, le manque d’une bonne éducation en inuktut ne fait qu’amplifier les traumatismes du passé qui ont durement frappé les Nunavummiut.

L’inuktut est le terme employé pour désigner la langue inuit, qui regroupe plusieurs dialectes au Nunavut. Les plus couramment parlés sont l’inuktitut et l’inuinnaqtun.

La présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated, Aluki Kotierk, a déposé les documents de poursuite à la Cour de Justice du Nunavut à Iqaluit. Photo : Nick Murray/CBC

Les difficultés de la transmission de l’inuktut

Si les Inuit forment 85 % de la population du Nunavut, l’inuktut comme langue maternelle vit un déclin progressif au territoire depuis plusieurs années.

En 2016, le dernier recensement de Statistique Canada a révélé que 65 % des Nunavummiut ont l’inuktut comme langue maternelle, comparativement à 72 % en 2001.

Pour contrer cette baisse, la Loi sur l’éducation de 2008 devait instaurer, dès 2019, un parcours scolaire complètement bilingue de la maternelle à la 12e année, mais le gouvernement territorial n’est pas parvenu à atteindre cet objectif, citant notamment une pénurie d’enseignants.

Des cours d'inuktut seront offerts dans toutes les écoles et les années scolaire dès 2039, selon le gouvernement. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

À l’automne 2020, l’Assemblée législative a plutôt adopté le projet de loi 25, pour modifier cette Loi sur l’éducation et celle sur la protection de la langue inuit afin de repousser une partie de son objectif de 20 ans.

Pour l’instant, l'éducation en inuktut n'est principalement disponible qu'avant la 4e année avec des curriculums en anglais ou en français pour les années suivantes.

Sous sa nouvelle loi, le gouvernement compte au moins offrir des classes d’inuktut à tous les niveaux d’ici 2039. Un délai qui doit aussi permettre l’établissement d'autres curriculums en inuktut pour les différentes matières, selon le gouvernement.

Ce nouveau délai et le changement à la loi avaient été vivement critiqués par certains Nunavummiut, dont les membres de NTI Nunavut Tunngavik Incorporated .

En allant devant les tribunaux, NTI Nunavut Tunngavik Incorporated demande à la Cour de justice du Nunavut d'intervenir et de forcer le gouvernement territorial à accélérer la mise en œuvre d’un enseignement en langue inuit.