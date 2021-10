Premiers coups de patins dans la LNH pour Hendrix Lapierre et Dawson Mercer

À l'âge de 19 ans, Hendrix Lapierre disputera un premier match ce soir avec les Capitals de Washington, alors que Dawson Mercer l'imitera vendredi dans l'uniforme des Devils du New Jersey.

L'ascension dans la LNHLigue nationale de hockey de ces deux anciens attaquants des Saguenéens rejaillit sur toute l'organisation. Les deux joueurs avaient été repêchés en 2020, au 18e rang pour Mercer et au 22e rang pour Lapierre.

Hendrix Lapierre commence à peine à réaliser qu'il est désormais un membre des Capitals de Washington. Il a appris la bonne nouvelle mardi. Il disputera un premier match mercredi soir contre les Rangers de New York devant les membres de sa famille.

J'avais de la misère à retenir mon sourire. C'est cliché, mais c'est un rêve de ti-cul. J'ai tellement passé à travers des affaires, des blessures, j'ai manqué des matchs, puis la COVID. C'est juste vraiment un soulagement de jouer cette première partie-là. C'est le début d'une belle aventure , a raconté Lapierre à ICI Ottawa-Gatineau.

Hendrix Lapierre fait des feintes qui déculottent ses adversaires, comme ici, contre PK Subban des Devils. Photo : Associated Press / Frank Franklin II

Les deux hockeyeurs ont accompli tout un tour de force à leur jeune âge, alors qu'ils ont réussi à se démarquer au camp d'entraînement de leur équipe respective.

Pour l'organisation, c'est pour ça qu'on fait ça. Oui on veut former de bons individus, de bonnes personnes, mais on est également contents quand il y a des joueurs qui graduent chez les professionnels. Deux joueurs qui étaient ici l'an dernier qui réussissent à commencer la saison, c'est un peu exceptionnel. On est contents pour eux, on les suit, on prend pour eux et on veut vraiment que ça aille bien pour eux , a exprimé Yanick Jean, entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens.

Une compensation possible au Titan

Les Saguenéens devront verser une compensation au Titan d'Acadie-Bathurst si Lapierre demeure dans la capitale américaine toute la saison puisqu'il a été échangé à cette équipe l'été dernier, après trois saisons à Chicoutimi. Pour ce qui est de Mercer, comme il est un peu plus vieux que Lapierre, il aurait été éligible comme joueur de 20 ans cette année dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec . Ses droits appartiennent encore aux Saguenéens, mais s'il est rétrogradé de la LNHLigue nationale de hockey , il aura le droit de jouer dans la Ligue américaine de hockey (LAH), ce que ne pourra faire Lapierre en tant que joueur de 19 ans.

Dawson Mercer et Hendrix Lapierre ont été repêchés dans la LNH en 2020. Photo : courtoisie Saguenéens de Chicoutimi

Pour Yanick Jean, les deux choix de première ronde étaient mûrs pour cette nouvelle étape. Mercer, ça nous surprend un peu moins rendu à l'âge de 20 ans. Il a été capable de jouer quatre grosses années junior, mais Lapierre, plus surprenant le fait qu'il ait moins joué. [...] Pour avoir suivi ses points de presse, de la manière dont il s'est comporté dans les médias, je pense qu'il était vraiment prêt, il a fait preuve d'une maturité exceptionnelle pour un jeune de cet âge-là , a poursuivi Yanick Jean, admiratif.

Des anciens coéquipiers heureux

Leurs anciens coéquipiers ne sont guère surpris non plus par leurs succès.

C'est vraiment spécial, j'étais tellement content. Justement hier, on l'a su et je les ai textés personnellement pour les féliciter. Je trouvais ça tellement incroyable, car ce sont deux personnes tellement humbles que tout le monde aimait. Ils aimaient tout le monde , a débuté Thomas Belgarde.

Je suis vraiment content pour eux. Ils le méritent vraiment. Ce sont des gars qui travaillaient beaucoup. [...] Ça allume un petit rêve que l'on a dans chacun d'entre nous , a enchaîné le capitaine Michaël Pellerin.

Les premiers depuis Pierre-Marc Bouchard

Mercer et Lapierre deviennent les premiers joueurs des Saguenéens en près de 20 ans à graduer directement dans la LNHLigue nationale de hockey .

Le dernier à avoir accompli l'exploit a été Pierre-Marc Bouchard avec le Wild du Minnesota en 2002. Cependant, Bouchard avait fait le saut directement après le repêchage à l'âge de 18 ans, ce qui avait pris de court l'organisation des Saguenéens qui comptait sur lui pour aligner une formation dominante.

D'après un reportage de Roby St-Gelais