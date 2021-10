Réinventer l’histoire du rock en Acadie avec Jean Dularge

Jusqu’au 20 février prochain, la vie de ce personnage fictif est exposée au Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) dans le cadre de l’exposition collective des finalistes du Prix Sobey pour les arts 2021. Rémi Belliveau figure parmi les cinq artistes canadiens retenus cette année.

Dans les années 1960, aucun musicien protestataire et engagé n’a émergé en Acadie, explique Rémi Belliveau. Iel a donc décidé de l’inventer.

L’histoire du rock en Acadie a existé, mais c’est quelque chose qui n’est pas très connu chez nous. C’est largement oublié , explique l’artiste, désormais établi à Montréal.

J’essayais de rapiécer ce qu’il reste de cette époque pour [en] dresser un portrait. Jean Dularge est devenu un outil, pour moi, pour visiter les années soixante, [en imaginant] tout le parcours de sa vie professionnelle , mentionne le Néo-Brunswickois.

Car si l’histoire de Jean Dularge est fausse, elle est toutefois bien ancrée dans des faits réels. Rémi Belliveau a entrepris une recherche approfondie sur l’histoire du rock et de l’Acadie pour y tisser des liens avec la vie de son personnage.

Ainsi, Jean Dularge aurait gagné le prix de la chanson au Festival acadien de Caraquet en 1965, avant de déménager à Montréal. Il y aurait ensuite rencontré Bob Dylan lors de son passage dans la métropole en 1966.

Cette rencontre, ainsi que l’influence de groupes de cette époque - les Beatles et les Beach Boys, entre autres -, l’auraient poussé à faire carrière dans le rock.

L’univers artistique de Jean Dularge est représenté à travers une discographie en vinyles, des documents écrits et des images inédites tournées lors d’un enregistrement en studio dans les années 1960. Bien entendu, tout est faux.

À travers ce projet, Rémi Belliveau souhaite également démystifier l’histoire et la culture acadiennes. Les paroles de la chanson Viens voir l’Acadie, signée par Jean Dularge dans cet univers imaginaire, sont imprimées sur des feuilles de papier.

Les textes sont écrits en chiac, qui est mon dialecte régional , dit-iel. [J’aborde] des thématiques par rapport aux relations de pouvoir entre lui [Jean Dularge], en tant qu’Acadien, et les institutions de l’époque, comme l’Église et l’anglophonie [dans les provinces] Maritimes.

Le chiac, ce n’est pas méchant. On devrait se débarrasser de cette insécurité linguistique et culturelle qui nous possède tous et toutes. C’est absurde, les critiques qui viennent polluer l'image de cette langue. C'est quelque chose de vivant et que j’aimerais valoriser.

