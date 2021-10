La plateforme Discovery Plus, lancée au Canada le 19 octobre

Elle proposera plus de 200 séries exclusives et originales, ainsi que 60 000 épisodes de la programmation de ses chaînes de télévision par câble, dont HGTV, Food Network, TLC et Animal Planet.

Les documentaires Unseamly: The Investigation of Peter Nygard et No Responders Left Behind comptent parmi les programmes originaux hébergés par la plateforme.

Un abonnement mensuel à Discovery Plus coûtera 4,99 $ par mois pour sa version avec publicités et 6,99 $ par mois pour sa version sans publicités.

La plateforme de diffusion en continu, qui a été déployée sur de nombreux marchés internationaux plus tôt cette année, rejoint un nombre croissant de concurrents au Canada, notamment Netflix, Crave, Disney+ et Apple TV+.