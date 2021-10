Tous les visiteurs du zoo de Toronto devront être vaccinés

Le zoo a fait cette annonce mercredi, précisant que la politique de vaccination obligatoire s'appliquera aux clients, aux membres, aux partenaires commerciaux, aux entrepreneurs, bref, à tous les gens âgés de 12 ans et plus.

Cette décision a été prise pour protéger le personnel, les clients et les animaux du zoo qui sont sensibles à la COVID-19, peut-on lire dans un communiqué émis par la direction du zoo de Toronto.

Notre décision de mettre en œuvre cette politique est fondée sur de nombreux facteurs, notamment notre responsabilité d'assurer la sécurité et la protection de notre personnel, de nos clients et de nos animaux. En tant qu'institution fondée sur la science, nous soutenons pleinement les preuves que la vaccination protège les individus contre les maladies graves et la propagation de la COVID-19 , a déclaré Dolf DeJong, directeur général du Zoo de Toronto.

Il est également important de comprendre que certains de nos animaux sont sensibles à la COVID-19, notamment les gorilles, les orangs-outans, les tigres et les lions, pour n'en citer que quelques-uns. Nous utiliserons tous les outils à notre disposition pour protéger nos animaux et, en particulier, les espèces menacées de développer une maladie due à la COVID-19.

Bien qu'une visite au zoo se déroule principalement à l'extérieur, à mesure que le temps se refroidit, les visiteurs se rendront plus fréquemment à l'intérieur, ce qui rend la politique de vaccination encore plus critique , peut-on lire dans le communiqué.

Avec les informations de CBC News