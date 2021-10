L’Ontario dévoilera un plan pour lever plus de restrictions la semaine prochaine

En ce moment, la capacité des restaurants, des bars et des salles d'entraînement est encore limitée à 50 % par rapport au niveau prépandémique.

Or, l'assouplissement des mesures sanitaires comprendra notamment l'élimination des limites sur la capacité d'accueil dans les endroits où le passeport vaccinal est requis, a indiqué une source haut placée au sein du gouvernement Ford.

Depuis la mi-juillet, l'Ontario est à l'étape 3 de ce que le gouvernement appelle son Plan d'action pour le déconfinement . La population mérite un plan clair pour sortir du modèle actuel , a indiqué la source en entrevue mercredi.

Nous y travaillons depuis des mois, nous sommes en train de finaliser le plan et nous prévoyons le dévoiler à la fin de la semaine prochaine. Une citation de :Une source gouvernementale

Le gouvernement n'entend pas lever toutes les mesures de santé publique et prétendre que la pandémie est terminée , a laissé savoir la source, précisant que le port du masque va notamment demeurer une obligation à l'intérieur.

Une famille dans une salle de jeux d'arcade à Niagara Falls. Les attractions à l'intérieur ont rouvert au public depuis que l'Ontario est passé à l'étape 3 de son déconfinement le 16 juillet. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Peter Power

Cependant, le plan indiquera à quel moment la distanciation physique et les limites de capacité pourront être levées dans les lieux où le passeport vaccinal n'est pas requis, comme les lieux de culte. Le plan du gouvernement exposera en détail les conditions qui forceraient le gouvernement à réintroduire des restrictions, en cas de recrudescence importante des nouveaux cas de COVID-19, par exemple. Le plan privilégiera une approche locale et ciblée.

Depuis le 22 septembre, les Ontariens doivent avoir une preuve de vaccination pour manger à l'intérieur d'un restaurant ou aller au gym et au cinéma. (Archives) Photo : CBC/Evan Mitsui

Le responsable a refusé de préciser le moment exact de l'annonce. Il n'a pas non plus voulu donner de date précise quant à l'entrée en vigueur des assouplissements prévus.

L'Ontario enregistre en moyenne 500 nouveaux cas de COVID-19 par jour. La tendance des nouvelles infections est à la baisse depuis le 5 septembre, malgré le retour en classe pour quelque deux millions d'élèves de l'élémentaire et du secondaire dans la province.

L'option virtuelle est offerte encore cette année en Ontario, mais un grand nombre de parents ont plutôt choisi les cours en personne pour leur enfant. (Archives) Photo : CBC/Evan Mitsui

La reprise des cours en présentiel n'a pas été accompagnée d'une vague de nouveaux cas. C'est pour cette raison, entre autres, selon la source, que le moment serait venu de quitter l'étape 3.

Le gouvernement a aussi été encouragé par les taux de vaccination élevés dans la province et la faible transmission du virus dans les endroits où le système de passeport vaccinal est en place.

Selon les plus récentes données provinciales, environ 83 % des Ontariens âgés de 12 ans et plus sont entièrement vaccinés contre la COVID-19 et 88 % ont reçu au moins une dose d'un vaccin.

Nous avons tiré des leçons en observant d'autres provinces qui ont laissé tomber les restrictions trop rapidement Une citation de :Une source gouvernementale

Le responsable admet cependant que c'était une erreur pour le gouvernement d'annoncer la semaine dernière - tard le vendredi après-midi, avant le long week-end - la levée des limites sur la capacité d'accueil pour les amphithéâtres, les cinémas et les théâtres, sans annoncer son plan pour les restaurants, les bars et les salles d'entraînement.

Le 8 octobre, l’Ontario a levé la restriction sur la capacité d’accueil des cinémas, notamment. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

La décision a été favorable aux équipes de la LNH de l'Ontario, offrant la possibilité aux Maple Leafs de Toronto ainsi qu'aux Sénateurs d'Ottawa de jouer leur match d'ouverture devant une salle comble. L'annonce en catimini a toutefois provoqué la colère de nombreux petits restaurateurs.

Les membres du gouvernement Ford et le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, avaient précédemment indiqué que l'objectif principal de la province était d'éviter de nouveaux confinements et que les possibles resserrements des mesures seraient adaptés aux spécificités régionales. Celui-ci a affirmé qu'il désirait minimiser les perturbations dans la vie des gens.

Le Dr Kieran Moore lors d'un point de presse à Queen's Park. Il est entré en poste le 26 juin à la place du Dr David Williams, parti à la retraite. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le nouveau plan comprendra des conseils sur les voyages et établira les critères à atteindre afin que le système de passeport vaccinal devienne facultatif, a déclaré la source. Les Ontariens auront une meilleure idée de ce à quoi ils peuvent s'attendre dans les mois à venir alors que nous continuons à faire face à la COVID-19 , a-t-elle ajouté.

La description actuelle du plan de réouverture de l'Ontario sur le site web de la province indique que la majorité des mesures de santé publique en vigueur à la troisième étape seront levées lorsque l'Ontario sortira du plan d'action actuel.

Avec les informations de Mike Crawley de CBC News