Jocelyn Fradette dévoile ses cinq premiers engagements pour Alma

Cette promesse fait partie des cinq premiers engagements qu’il aimerait livrer dans un premier mandat à titre de maire. Le conseiller municipal sortant les a annoncés mercredi matin lors d'une conférence de presse.

Avec le départ de plusieurs conseillers et de certains fonctionnaires influents, le candidat considère que le moment est bien choisi pour produire cet outil de planification en collaboration avec le conseil municipal, les employés municipaux et les intervenants du milieu.

Cette planification stratégique définirait des objectifs clairs afin de favoriser l’environnement, l’économie circulaire et l’alimentation locale.

Plus de logements

En raison du taux d’inoccupation particulièrement bas à Alma, Jocelyn Fradette propose la construction de nouveaux logements par l'intermédiaire de promoteurs privés. Ils auront à répondre à des appels d’offres qui contiendront des incitatifs, par exemple des congés de taxes de 3 ans si on fait un 8 logements, de 5 ans pour un 12 logements, de 7 ans pour un 16 logements et plus ou d’autres formes d’incitatifs , a-t-il expliqué.

Aux yeux du candidat, la création de logements permettrait l’accueil de nouveaux arrivants, aiderait à combler des besoins de main-d'œuvre et stimulerait l’économie.

Développement durable

En plus de faire passer de 25 000 $ à 100 000 $ le montant réservé au budget des projets citoyens en développement durable, Jocelyn Fradette veut modifier la méthode de fonctionnement.

Ce montant ne sera plus choisi par la Ville, mais par les citoyens, qui auront à voter sur un site web pour leurs projets favoris. Cet outil a déjà fait ses preuves ici et dans beaucoup de municipalités au Québec , a-t-il précisé.

Pointe-des-Américains

Le candidat souhaite donner un nouveau nom à l’actuelle Pointe-des-Américains : Plateau sportif plein air Pointe-des-Américains. Afin de rendre la municipalité plus attrayante pour les adeptes de plein air d’ici et d’ailleurs, il veut y créer un sentier pédestre de 15 à 20 kilomètres et un sentier de vélo de montagne de 20 kilomètres.

On a pris beaucoup de retard à Alma dans ce domaine. On n’a qu’à penser au Tobo-Ski à Saint-Félicien, au parc de la Rivière-du-Moulin, au Norvégien et au Mont-Édouard, où des millions ont été annoncés , a-t-il soulevé.

Baseball

Grand amateur de baseball, le candidat souhaite donner un coup de barre dans les installations sportives reliées à la pratique de ce sport estival. Il aimerait entre autres construire un bloc sanitaire près des terrains de baseball et rénover les terrains à Alma, dont celui situé dans le quartier Saint-Cœur-de-Marie.

Une fois le terrain du stade rénové, Jocelyn Fradette croit important de ramener à Alma les Athlétiques de la Ligue de baseball senior Saguenay–Lac-Saint-Jean (LBSSL), qui jouent à Saint-Bruno depuis plusieurs années.