Yvan Truchon se défend d’avoir sollicité les services sexuels d’une mineure

Maintenant âgé de 67 ans, Yvan Truchon est accusé d'avoir payé pour obtenir des services sexuels d'une personne d'âge mineure.

Après son arrestation survenue vers 9 h le 12 mars 2020, le prévenu a été interrogé pendant 1 h 45 par l'enquêteur Éric Gauthier dans une petite salle du poste de police. C'est en raison de cet interrogatoire que l'avocat Jean-Marc Fradette a déposé une requête en arrêt des procédures parce qu'il estime que le droit au silence de son client a été bafoué.

Durant son témoignage mercredi, Yvan Truchon a martelé à quel point il se sentait traumatisé au sortir de cet interrogatoire. Il me compare à Guy Cloutier, à Guy Turcotte, un meurtrier de deux enfants, a-t-il dit. J'ai été traité comme un criminel, comme un esti de déchet , ajoute-t-il pour indiquer à quel point il est sorti assommé de cet interrogatoire.

L'accusé affirme qu'il avait pris la décision de respecter la consigne de son avocat de ne pas dire un seul mot lors de l'interrogatoire.

Au tribunal, Yvan Truchon a expliqué qu’il sentait qu'il ne pouvait se défendre lorsque l’enquêteur l’a touché à plusieurs reprises et a bloqué sa seule sortie possible en salle d’interrogatoire, des gestes qu'il associe à une agression du policier. J'étais dans un coin, je me sentais coincé, il me parle de suicide, il me parle d'armes à feu , explique-t-il.

Contre-interrogatoire

En contre-interrogatoire, Yvan Truchon a martelé que jamais il n'a pensé solliciter une mineure le 12 mars 2020. J'avais pris rendez-vous sur un site adulte pour avoir des services sexuels avec une personne majeure , dit-il.

C'est sûr qu'elle n'avait pas 16 ans. Sur le site Annonce intime, ces filles-là content toutes sortes de menteries , a-t-il répondu lorsque la procureure des poursuites criminelles et pénales lui a soumis les textos de la prostituée qui répétait qu'elle avait 16 ans. Il a ajouté qu’il a sorti l'argent dans la chambre d'hôtel précisément parce que la dame devant lui avait clairement 24 ou 25 ans.

La version du policier Éric Gauthier

Toujours dans le cadre de la requête en arrêt des procédures, l'enquêteur Éric Gauthier estime que l'interrogatoire respectait les règles actuelles. Il mentionne n’avoir jamais senti Yvan Truchon perturbé comme il le prétend aujourd'hui. Je ne voyais aucun inconfort dans son comportement , a dit le policier, répondant à un autre moment s'être inquiété de l'état de santé mentale du prévenu parce que la personne que j'avais devant moi ne me répondait pas, ne réagissait pas .