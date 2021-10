Vaccination obligatoire : la France durcit les mesures

À partir du 15 octobre, les soignants devront présenter une preuve de vaccination complète (deux doses, ou une dose et infection) pour pouvoir se présenter au travail et éviter d’être suspendus sans salaire.

Il s’agit d’une deuxième grande étape dans la politique du gouvernement français. Depuis le 15 septembre, ces médecins, infirmières ou préposés aux bénéficiaires dans les centres de personnes âgées doivent prouver qu’ils ont entrepris le processus de vaccination, avec au moins une dose de vaccin.

L’annonce de cette mesure avait donné lieu à des manifestations dans certaines grandes villes de France, comme Paris et Lyon. Des travailleurs de la santé ne cachaient pas leur crainte de voir le réseau privé de nombreux professionnels, alors que les besoins sont grands.

Un mois plus tard, combien d’employés ont été suspendus? Environ 15 000 sur les 2 millions de personnes touchées par l’obligation vaccinale, assure le ministre de la Santé Olivier Véran.

Sur les ondes de France Info, mercredi, le ministre a expliqué que le nombre de soignants déjà suspendus ou susceptibles de l’être représente 0,6 % des effectifs dans le réseau, une proportion qui aurait diminué de 0,3 point de pourcentage au cours du dernier mois.

Ça fait un pourcentage très, très faible , a lancé le ministre sur les ondes de la radio publique.

Par rapport à l’ensemble des soignants, c’est sûr que ce sont des chiffres qui sont faibles, mais malheureusement aujourd’hui toute personne en moins dans un service entraîne des dysfonctionnements qui peuvent être graves , réplique Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France.

Le médecin assure que l’impact de la politique se fait sentir dans certaines communautés. Il note entre autres l’exemple de Montélimar, où l’hôpital a annoncé le mois dernier devoir annuler des dizaines d’opérations, puisqu’une vingtaine de membres du personnel, dont trois médecins anesthésistes, devaient être suspendus.

Le journal Le Parisien révélait par ailleurs cette semaine qu’à l’Hôpital Bichat de Paris, le service neurologique serait en danger , devant composer avec la présence de 6 infirmières, contre 20 en temps normal.

Le médecin Christophe Prudhomme est d'accord avec la vaccination du personnel de la santé : l’objectif est le bon, mais la méthode n’est pas bonne , dit-il. À son avis, la moindre suspension vient s’ajouter à un problème déjà existant de pénurie de main-d'œuvre.

Selon la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), il y aurait 100 000 postes vacants dans les établissements français, qu’ils soient publics ou privés.

Tant que les personnes non vaccinées en poste ne peuvent pas être remplacées pour assurer la continuité des soins, il faut surseoir à l’application, autrement on met en danger le système de santé et on met en danger les patients.

Une citation de :Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France