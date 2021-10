COVID-19 : Trois décès en 24 h à Ottawa, une première depuis juin

On compte trois nouveaux décès liés à la COVID-19 mercredi à Ottawa, soit la hausse la plus importante depuis le début du mois de juin. Depuis le début de l’été, il n’y a jamais eu plus d’un ou deux nouveaux décès par jour.

Selon les données de la Santé publique Ottawa (SPO), on compte par ailleurs 24 nouveaux cas de COVID-19. De plus, il y a sept personnes qui sont hospitalisées en raison de la COVID-19 et quatre qui sont aux soins intensifs.

Il y a 283 cas actifs sur le territoire de la SPOSanté publique Ottawa .

En Ontario, la province enregistre 306 nouveaux cas et 12 décès.

Du côté de l’Outaouais, aucun décès n’a été rapporté mercredi, mais on compte 26 nouveaux cas de COVID-19. Le bilan cumulatif des décès demeure donc à 222. Selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), il y a donc désormais 199 cas actifs dans la région.

À l'échelle québécoise, on recense 512 nouveaux cas et 7 morts de plus.

Depuis le début de la pandémie, 30 335 Ottaviens ont contracté le virus et 598 d’entre eux en sont décédés.

En Outaouais, on a recensé 14 063 cas et 222 décès depuis le coup d'envoi de la crise sanitaire. À l'heure actuelle, on indique également que neuf personnes sont hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

Preuve vaccinale exigée

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais va exiger que tous les visiteurs qui se présentent à ses établissements soient adéquatement vaccinés.

Toutefois, une preuve vaccinale ne sera pas exigée pour les nouveaux patients ou bien les patients qui y reçoivent déjà des soins.

Il y a également des exemptions dans certaines situations, comme :