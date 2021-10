Québec 21 veut un 3e et un 4e lien

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, propose maintenant de construire non pas un, mais deux nouveaux liens entre Québec et Lévis : l'un réservé au transport en commun et l'autre dédié au transport autoroutier.

Le candidat à la mairie a pris un peu tout le monde par surprise mercredi matin en présentant son nouveau plan pour améliorer la circulation interrives.

M. Gosselin propose de consacrer le tunnel sous-fluvial reliant les centres-villes de Québec et Lévis entièrement au transport en commun.

Il invite le gouvernement Legault à considérer la construction d'un quatrième lien, autoroutier celui-là, dans l'est de la ville. L’aspirant maire fait valoir qu’en optant pour ce scénario, il ne serait plus nécessaire de construire de nouvelles bretelles d’autoroutes dans les quartiers du centre-ville de Québec.

Je l’entends partout. Les gens nous disent : "on est pour le 3e lien, on est pour le tunnel Québec-Lévis, mais on n’est pas certain pour la sortie autoroutière en plein centre-ville de Québec" , indique Jean-François Gosselin.

Plus de détails à venir