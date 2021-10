Six nouvelles personnes atteintes de la COVID-19 sur la Côte-Nord

La Côte-Nord enregistre six nouveaux cas de COVID-19 mercredi. La MRC de Manicouagan compte cinq cas confirmés et celle de la Haute-Côte-Nord enregistre le sixième.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région indique qu’une éclosion est toujours en cours dans un milieu scolaire de la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan et que le bilan passe à 13 cas en date du 13 octobre.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord rapporte 31 cas actifs dans la région.

Depuis le début de la pandémie, 644 Nord-Côtiers ont été infectés par le virus qui provoque la COVID-19.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Évolution de la situation à l’école Leventoux

Le Centre de services scolaires (CSS) de l'Estuaire a décelé un premier cas à l’école primaire Leventoux à Baie-Comeau le vendredi 8 octobre.

La régisseuse aux communications du CSScentre de services scolaire de l'Estuaire, Patricia Lavoie, explique qu'avec la disparition des bulles-classes et la reprise des activités parascolaires, les risques de propagation du virus sont davantage multipliées par rapport au système qui était en place l'année dernière.

Le fait qu'il n'y ait plus de bulles-classes, le fait qu'il y ait des mélanges un peu plus au service de garde, aux activités parascolaires, aux activités en dehors de l'école aussi, c'est certain que ça multiplie les risques que les jeunes, surtout ceux du primaire qui ne sont pas vaccinés aussi, c'est important de le mentionner, qu'ils soient contaminés , a expliqué Patricia Lavoie.

Plusieurs mesures ont été mises en place pour tenter de freiner l'éclosion selon le CSScentre de services scolaire . L'enseignement à distance a repris pour une classe, au moins jusqu'au 25 octobre, et tous les élèves qui sont à l'école doivent maintenant porter leur masque en classe.

Les cas d'infection au SRAS-CoV-2 au Québec sont en légère hausse par rapport au dernier bilan quotidien.