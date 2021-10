Loisir Côte-Nord reçoit une bonification financière des MRC de la région

Ce sont les jeunes athlètes et artistes de la Côte-Nord qui en bénéficieront sous forme de bourses.

Le président de la Fondation Loisir Côte-Nord, Alain Lapierre en a fait l'annonce en conférence de presse mercredi matin. Il souhaite que plus de jeunes athlètes et artistes soient récompensés.

C'était plus en fonction de répondre à un besoin du nombre grandissant d'athlètes et d'artistes qu'on veut soutenir, pour faire rayonner et donner la chance à tout le monde.

Une citation de :Alain Lapierre, président de la Fondation Loisir Côte-Nord