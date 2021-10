Le passeport vaccinal exigé dès vendredi dans les installations du CIUSSS

Tous les citoyens qui voudront accéder aux établissements gérés par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean devront obligatoirement présenter leur passeport vaccinal et une pièce d’identité à compter de vendredi.

Cette mesure touche entre autres les hôpitaux, les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , les CLSCCentre local de services communautaires , les ressources intermédiaires et les résidences privées pour aînés.

Le passeport vaccinal et la carte d’identité seront exigés à l’entrée pour toutes personnes âgées de 13 ans et plus.

Exemptions

Des exemptions s’appliquent pour ceux qui se présentent dans ces établissements pour recevoir des soins, comme à l’urgence par exemple. Les visiteurs d’un proche en fin de vie sont également exemptés, de même que les parents ou les tuteurs d’un enfant hébergé dans un centre spécialisé.