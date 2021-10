Trois-Rivières : les attentes des Autochtones envers les candidats à la mairie

Selon la directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières, les besoins en logement sont criants. Maud Flamand raconte avoir reçu plusieurs Autochtones victimes de discrimination dans leur recherche de logement cet été.

Elle souhaite aussi voir les relations entre les élus et les Autochtones vivant à Trois-Rivières se resserrer. Maud Flamand affirme ne pas avoir eu pour le moment la visite des candidats à la mairie dans le cadre de leur campagne électorale.

J’avais rencontré le maire actuel pour justement lui parler que j’aimerais qu’on soit plus visible au niveau de la Ville, au niveau de la culture aussi, qu’on soit plus inclus. [...] Il y a à peu près 2000 personnes autochtones qui vivent à Trois-Rivières, donc ce serait bon qu’on le sente, qu’on le voie un peu à tous les jours , affirme-t-elle.

En 2017, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et les centres d’amitié autochtones ont signé l’Engagement mutuel pour l’amélioration des conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. Depuis, Trois-Rivières siège sur le Comité conjoint de l’UMQ sur les enjeux autochtones en milieu urbain.

Les membres des Premières Nations qui habitent Trois-Rivières ont un grand besoin de logements selon la directrice générale du Centre d’amitié autochtone. Maud Flamand affirme qu’en plus de faire face à une pénurie de logements, ils vivent aussi de la discrimination dans leurs recherches.

Elle souhaite également que la présence des Autochtones, passée et présente, soit plus visible au quotidien dans la ville.

Du travail à faire

Du côté des candidats à la mairie Jean Lamarche et Valérie Renaud-Martin, on s’accorde pour dire que la Ville peut faire mieux.

On ne connaît pas assez l’importance des Premières Nations dans l’histoire de la ville de Trois-Rivières. Bien avant qu’elle s’appelle Trois-Rivières, c’était un lieu d’échange, d’échange culturel, d’échange économique, important , rappelle M. Lamarche.

[On peut] leur donner une place plus importante dans la mise en place des projets. Un peu comme on fait avec l’accessibilité universelle, on implique les instances qui ont une expertise, donc le Centre d’amitié autochtone peut faire partie de ça justement de créer ce lien-là , souligne Valérie Renaud-Martin.

Les deux candidats s’engagent à aller rencontrer l’équipe du Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières d’ici le jour de l’élection le 7 novembre.

Avec les informations de Pascale Langlois