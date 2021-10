COVID-19 : hausse des cas actifs et éclosion dans la région de Sudbury

Santé publique Sudbury et districts (SPSD) a recensé 33 nouveaux cas de COVID-19 entre le 9 et le 12 octobre, ainsi que 20 guérisons. La région compte 73 cas actifs en date de mardi après-midi, soit près des deux tiers de ceux recensés dans le Nord de l’Ontario.

SPSDSanté publique Sudbury et districts a par ailleurs signalé mardi après-midi un risque potentiel d’exposition au virus pour les personnes qui auraient fréquenté le parc Memorial, au centre-ville, depuis le 27 septembre

En date du 12 octobre, 3 cas ont été confirmés en lien avec cette éclosion.

Les Services paramédicaux de la Ville du Grand Sudbury offriront des tests de dépistage de la COVID-19 au parc Memorial mercredi.

Dans le Nord de l’Ontario, outre la région de Sudbury, ce sont les districts sanitaires de North Bay—Parry Sound (19) et de Timiskaming (10) et d’Algoma (6) qui comptent le plus de cas actifs de COVID-19 en date du 12 octobre.

Plus au nord, le district sanitaire de Porcupine, qui a déjà été l’épicentre de la pandémie dans le Nord de l’Ontario, indiquait mardi n’avoir aucun cas actif.

Vers l’ouest, le Bureau de santé du district de Thunder Bay a signalé un seul cas depuis une semaine.

La situation semble se stabiliser dans les districts de Kenora et Rainy River, avec 5 cas et 18 guérisons entre le 7 et le 13 octobre. Le Bureau de santé du Nord-Ouest faisait état mercredi avant-midi de 2 cas actifs.

Près de 90 % de personnes admissibles vaccinés

En date du 13 octobre, environ 88,3 % des Nord-Ontariens de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, alors que 82,5 % sont complètement vaccinés.

Les données sont toutefois incomplètes, car certains bureaux de santé n’ont pas mis à jour le nombre de vaccins administrés sur le site web depuis quelques jours.

Par exemple, le rapport sur la vaccination de Santé publique Sudbury et districts habituellement publié le mardi n’a pas encore été partagé cette semaine.

Le 7 octobre, ce bureau de santé indiquait que 89,7 % des personnes admissibles du district sanitaire avaient reçu une première dose et que 84 % en avaient reçu deux.