La Maison Chevalier passera aux mains du Groupe Tanguay

La transaction a été approuvée par la ministre de la Culture Nathalie Roy, mercredi matin, en vertu d'un décret gouvernemental. Une approbation ministérielle était nécessaire puisqu'il s'agit d'un bien patrimonial classé par l'État québécois. L'acte de vente, dont la valeur n'a pas été dévoilée pour le moment, sera signé au cours des prochaines semaines.

La maison Chevalier deviendra ainsi la propriété de Gestion 1608, dont le président est Alexandre Tanguay, fils de l'homme d'affaires Jacques Tanguay. Elle abritera les locaux de la division immobilière du Groupe Tanguay.

On était à la recherche d'un bâtiment pour le Groupe Tanguay, pour installer nos opérations. On cherchait quelque chose dans le Vieux-Québec, au cœur de notre histoire et de notre patrimoine , explique en entrevue Alexandre Tanguay. On est très heureux de pouvoir mettre la main sur une bâtisse extraordinaire.

La maison Jean-Baptiste-Chevalier fait partie du site patrimoine déclaré du Vieux-Québec. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

L'intention à court terme est d'y installer les bureaux de la société immobilière. À plus long terme, Alexandre Tanguay n'écarte pas le développement d'une offre touristique dans le bâtiment.

C'est pas dans les plans présentement, mais assurément qu'il y aura peut-être une certaine vocation pour le tourisme. On est au cœur de la ville, au cœur du Petit-Champlain, à deux pas des bateaux de croisière lorsqu'ils reviendront. On a des voûtes extraordinaires qui peuvent servir d'endroit pour les touristes. On est en train de réfléchir à ça , affirme-t-il.

Responsabilités et obligations

En plus d'être protégée individuellement, la maison Jean-Baptiste-Chevalier fait partie du site patrimonial déclaré du Vieux-Québec. Québec lui accorde une valeur patrimoniale exceptionnelle en raison de son histoire ainsi que de nombreuses caractéristiques extérieures et intérieures.

Son nom fait référence à Jean-Baptiste Chevalier, un marchand et armurier de l'époque de la Nouvelle-France. Après la Conquête, l'endroit a longtemps abrité le London Coffee House, un hôtel dont le nom sera conservé durant tout le 19e siècle.

Le futur acquéreur devra donc se conformer aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culture. Elle oblige les propriétaires à prendre les moyens nécessaires pour maintenir la qualification patrimoniale d'un immeuble classé. Tous travaux urgents devront être effectués, alors que toutes rénovations devront d'abord obtenir l'approbation du ministère de la Culture.

On est des amoureux de notre ville, des amoureux de l'histoire. C'est un endroit de choix pour nous. Une citation de :Alexandre Tanguay, président, Gestion 1608

Par écrit, le Musée de la civilisation souligne qu'il s'est assuré, avec le ministère, que l’acheteur adhérait et respecterait les principes de la loi . Alexandre Tanguay convient que l'acquisition viendra avec une part de responsabilités.

Pour nous, c'est une opportunité de mettre la main sur une page d'histoire de la ville de Québec. [...] Ça vient avec des responsabilités, on en est très conscients. On est un groupe engagé dans notre communauté et on va continuer de l'être , promet-il.

La Maison Chevalier ne servait plus à la conservation muséale depuis 2015. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

Excédentaire

La maison Jean-Baptiste-Chevalier, propriété du Musée de la civilisation depuis 1987, était devenue excédentaire pour l'organisation. Depuis 2015, la maison Chevalier servait uniquement à des fins administratives , explique Anne-Sophie Desmeules, porte-parole du Musée.

Autre facteur motivant la vente, l'immeuble ne répondait plus aux normes muséales. Il était devenu impossible de rencontrer les standards en la matière , rendant difficile la tenue d’expositions en cours d’année, particulièrement avec les variations de températures saisonnières poursuit Mme Desmeules. Le bâtiment n'était pas non plus adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Dans un esprit de saine gestion, le bas taux de fréquentation de la maison Chevalier ne justifiait pas des investissements majeurs pour corriger toutes ces lacunes, qui auraient nécessité des travaux d’envergure. Une citation de :Anne-Sophie Desmeules, porte-parole, Musée de la civilisation

Dans cet esprit, les démarches pour la mise en vente avaient été amorcées en 2018.

Une transaction était devenue imminente au cours de l'été quand des organismes louant des locaux dans la maison Chevalier ont appris que leurs baux ne seraient pas renouvelés. C'est le cas notamment du Centre de valorisation du patrimoine vivant, qui y était installé depuis 2001.

Les voûtes de la maison Chevalier servent de décor aux Contes à passer le temps depuis plusieurs années. Photo : Cath Langlois Photographe

À travers les Rendez-vous ès TRAD et d'autres événements diffusés dans les voûtes, le Centre attire jusqu'à 20 000 chaque année. Le lieu était aussi connu pour la présentation des Contes à passer le temps, durant la période des Fêtes.