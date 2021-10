Résultats financiers : le N.-B. prévoit un surplus de 37,7 millions de dollars

Lors de l’exercice précédent, en mars, le gouvernement provincial prévoyait plutôt un déficit de l’ordre de 245 millions de dollars.

Le ministère des Finances prévoit que les recettes totales de la province surpasseront de 289,7 millions de dollars le montant prévu au budget. Cette somme inclut l'aide fournie par gouvernement fédéral, qui s'élève à 148 millions de dollars.

ll s’agit toutefois d’un financement unique d’Ottawa pour répondre aux besoins du système de soins de santé et pour la vaccination contre la COVID-19.

Si ce n'était pour le financement fédéral, on aurait probablement été en déficit budgétaire. On se doit donc de rester disciplinés , commente le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves, en conférence de presse mercredi. On ne peut pas compter sur ce montant pour l'avenir , poursuit-il.

Un excédent budgétaire pour une quatrième année consécutive

Dans ses états financiers révisés, le ministère des Finances rapporte un excédent de 408,5 millions de dollars au cours de la dernière année.

C'est la quatrième année consécutive que la province constate une absence de déficit annuel. À titre d’exemple, le Nouveau-Brunswick faisait état d’un surplus de 67 millions de dollars en 2018, alors qu’il prévoyait un déficit de l’ordre d’environ 190 millions de dollars.

Le ministre Ernie Steeves justifie le contexte actuel en citant notamment les transferts uniques du gouvernement fédéral pour atténuer les répercussions de la pandémie et des dépenses plus basses.

Ce montant excédentaire permet de prédire une réduction de la dette nette provinciale de plus de 700 millions de dollars. Elle se situerait désormais à 13,4 milliards de dollars.

