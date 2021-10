Le déclin du saumon quinnat n’explique pas celui des épaulards résidents du sud

Le déclin du saumon quinnat n’est qu’une partie d’un problème plus vaste, révèle une récente étude publiée dans le Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences.

Les résultats sont pour le moins surprenants, estime le coauteur Andrew Trites, directeur du centre de recherche sur les mammifères marins à l' UBCUniversité de la Colombie-Britannique . Ça ne concorde pas avec ce que tout le monde croyait .

Des saumons et des épaulards en déclin

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’épaulards résidents du sud a oscillé autour de 70. Les scientifiques ont souvent rapporté que ses membres souffraient de malnutrition et qu’ils étaient maigres.

Depuis environ 5 ans, cette population d’épaulards apparaît dans la mer des Salish plus tard dans l’année qu’à l’habitude.

Ces facteurs, combinés avec le déclin des stocks de saumons, ont mené à la conclusion que les orques évitent la mer des Salish parce qu’elles n’y trouvent pas assez de nourriture.

Un nombre de proies plus élevé au sud

Les chercheurs de l’UBC ont comparé les épaulards résidents du sud à ceux du nord, prospères, qui se nourrissent également principalement de saumon quinnat. Ils sont en général plus gros et leur population est croissante , explique Andrew Trites.

La présomption était alors que leur habitat contient davantage de saumon quinnat et que c’est pour cette raison qu’ils sont plus prospères, résume le chercheur.

À l’aide de technologie d'écholocalisation de pointe, son équipe a évalué le nombre et la disponibilité des saumons pour les deux populations d’épaulards, en 2018 et en 2019.

Les chercheurs ont examiné deux régions critiques pour la migration des poissons : le détroit Juan de Fuca pour les résidents du sud et celui de Johnstone pour les résidents du nord.

Contrairement aux attentes, les deux habitats ont démontré une disponibilité semblable de saumon quinnat. Encore plus surprenant : les habitats du sud contenaient un nombre de saumons de 4 à 6 fois plus important que ceux du nord pendant l'été.

C’est un résultat important puisque nous sommes le premier groupe de chercheurs à aller tester la croyance qu’il existe une pénurie de saumon quinnat. Nous ne l’avons pas remarqué , dit Andrew Trites.

Ça démontre que la raison pour laquelle les épaulards résidents du sud [fréquentent moins la mer des Salish ] n’est pas liée à l’absence de saumon. Il s’agit d’autre chose.

Ce n’est pas dire que les stocks de saumon quinnat sont en bon état, précise le coauteur de l’étude.

Le fait est que le saumon quinnat est aussi disponible pour les résidents du sud que du nord, dont le nombre est en croissance. Alors ça devrait faire en sorte que les gens ouvrent les yeux et qu’ils posent des questions.

