Virage électrique chez Intercar

Le contrat d’une valeur de 19 millions de dollars constitue la plus importante entente ratifiée à ce jour pour le constructeur québécois. Elle s’échelonnera sur trois ans. Les 14 premiers véhicules de 72 passagers seront livrés lors de la prochaine année scolaire.

Des représentants de Girardin et d'Intercar ont officialisé l'entente.

Les autobus serviront à transporter les élèves sur les territoires de Saguenay et de Québec.

Cette transition se fait avec beaucoup de changements. On a des infrastructures à installer dans nos stationnements, nos garages, et de la formation à donner à nos mécaniciens et nos conducteurs, donc beaucoup de travail.

Une citation de :Hugo Gilbert, président, Intercar