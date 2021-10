Les Sags lancent une campagne pour réchauffer les enfants démunis

Ils ont pour objectif d’amasser un montant de 5000 $ destiné à la Fondation pour l’enfance et la jeunesse. Chaque tranche de 250 $ servira à acheter un habit de neige. Les dons peuvent être faits en ligne via le site de la Fondation.

De plus, le public est invité à se départir d’habits de neige ou d’accessoires d’hiver usagés en bon état. Les vêtements sont récoltés directement au Centre Georges-Vézina jusqu’au 22 octobre, sauf le dimanche. Des joueurs participeront activement à la collecte les mercredi 13 et jeudi 14 octobre en soirée. Certains se déplaceront même pour faire la collecte directement à domicile.

Donner l'exemple

La campagne Un hiver au chaud avec les Sags est une initiative du nouveau capitaine Michael Pellerin. Il a rallié douze coéquipiers à la cause. Ayant été élevé moi-même par une mère monoparentale, j’ai compris dès mon jeune âge la valeur de l’argent et il me fait extrêmement plaisir d’aider à mon tour , a indiqué le principal intéressé par voie de communiqué.

À chaque tranche de 250 $ amassée, les joueurs s’engagent aussi à consacrer une heure de bénévolat à la Fondation pour l’enfance et la jeunesse.