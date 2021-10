Les éducatrices du CPE Touchatouille en grève générale illimitée

Selon leur représentant syndical, Dany Maltais, du syndicat des Métallos, les éducatrices sont prêtes à perdre des journées de salaire à court terme pour améliorer leurs conditions.

Les augmentations salariales offertes par le gouvernement sont insuffisantes, selon le syndicat, particulièrement à Port-Cartier, où les éducatrices comparent leur rémunération avec les salaires offerts dans le secteur minier et industriel.

Tu as beau être passionné, tu as beau avoir le métier d’éducatrice à cœur, que ce soit une vocation, tu as des factures à payer , rapporte le représentant syndical Dany Maltais.

Dany Maltais est représentant syndical Photo : Radio-Canada

C’est une forme de reconnaissance le salaire. Une citation de :Dany Maltais, représentant syndical chez les Métallos

Dany Maltais ajoute que les éducatrices se sentent appuyées dans leurs démarches par les parents.

Le syndicat des Métallos aura une place à la table de négociations avec Québec le 21 octobre.

Par ailleurs, les éducatrices en CPE de Sept-Îles, affiliées à la CSN, seront en grève également mercredi avant-midi. Elles seront en grève aussi jeudi et vendredi, dans le cadre des journées de grève nationale pour 11 000 travailleuses de CPE syndiquées de la CSN.