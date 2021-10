Les Expos de Sherbrooke passent dans les mains d’un passionné

Le baseball a toujours fait partie de mes activités privilégiées avec mon fils. Quand j’ai entendu les rumeurs de vente et que Sherbrooke [pourrait être] privé de cette activité, je me suis dit que ça n'arriverait pas , signale Denis Pelletier.

Physiothérapeute de métier, Denis Pelletier est président de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (l’OPPQ). Il n’a jamais été loin des organisations sportives.

J’ai été impliqué avec les Faucons et les Castors de Sherbrooke dans les années 1990 et 2000. Au baseball, j’ai participé au Championnat du monde de baseball junior en 2002 comme responsable médical. J'ai été impliqué dans les compétitions sportives, mais du côté du personnel soignant , explique M. Pelletier.

Ce n’est pas une opportunité d'affaires, mais bien une passion. Une citation de :Denis Pelletier, propriétaire des Expos de Sherbrooke

Il espère d'ailleurs créer un organisme à but non lucratif (OBNL) pour gérer cette équipe.

Il faut acheter l'équipe et la franchise. Je veux que l’équipe fonctionne bien et puisse prospérer avec une bonne équipe sur le terrain. Je veux créer une institution qui va rester à Sherbrooke. C’est une façon de contribuer à la communauté avec quelque chose qui me passionne. Je veux aussi bien m’entourer , signale Denis Pelletier.

Il assure qu’il va s’occuper du plan administratif en laissant le côté opérationnel aux personnes en place.

Je pense à Bruno Lorrain qui est entraîneur et directeur-gérant. Il a amené l’équipe à un niveau compétitif. Il y a un bon noyau de joueurs. Je vais laisser la dimension baseball à des gens qui connaissent ça. Au final, ça prend une équipe gagnante pour attirer les gens au stade , signale Denis Pelletier.

Il croit au potentiel des Expos de Sherbrooke comme activité sportive familiale.

Ce sont des soirées agréables et reposantes , croit Denis Pelletier.