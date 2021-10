131 nouveaux cas de COVID-19 dans la région au cours du long week-end

Si la Mauricie et le Centre-du-Québec semblaient avoir atteint un plateau dans le nombre de nouvelles infections à la COVID-19 depuis un certain temps, le long week-end de l’Action de grâce a fait grimper les statistiques à tous les niveaux dans la région.

Depuis le 8 octobre dernier, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a répertorié 131 nouveaux cas sur le territoire qu’il dessert. Du nombre, 30 ont été recensés en Mauricie et 101 au Centre-du-Québec.

C’est dans les MRC d’Arthabaska et de Drummond où on retrouve le plus de nouvelles infections dans la région.

Nombre de nouveaux cas par endroit MRC d’Arthabaska : 59

MRC de Drummond : 22

Ville de Trois-Rivières : 20

MRC de l’Érable : 10

MRC de Nicolet-Yamaska : 8

MRC de Maskinongé : 8

MRC de Bécancour : 2

MRC des Chenaux : 1

Ville de Shawinigan : 1

MRC de Mékinac : 0

Agglomération de La Tuque : 0 Source : CIUSSS MCQ

De façon globale, le nombre de cas actifs est également à la hausse, alors qu’on en compte 16 de plus que lors du dernier bilan. Ceci dit, la Mauricie en enregistre 13 de moins, alors que le Centre-du-Québec en dénombre 29 additionnels.

Deux personnes de plus ont été admises à l’hôpital pour y traiter des complications liées à la COVID-19, portant le total à 11. Cinq patients requièrent toujours des soins intensifs.

Le point sur la vaccination

Les données sur la vaccination demeurent encourageantes. Depuis la dernière mise à jour des autorités sanitaires, 1417 personnes admissibles ont obtenu leur deuxième dose de vaccin. C’est donc 74 % de la population admissible en Mauricie et au Centre-du-Québec qui est adéquatement vaccinée.

À cela s’ajoutent 620 personnes qui ont été chercher leur première dose de vaccin.

En date du 7 octobre dernier, le CIUSSS MCQ identifiait deux groupes d’âge dont le taux de vaccination n’avait pas atteint le seuil minimal des 75 % pour la deuxième dose, soit les 18-29 ans et les 30-39 ans, à 71 %.