L'un de ces enseignants raconte qu'il a acheté une boîte de masques FN95 avec respirateur en août, jugeant qu'il serait mieux protégé qu'avec les masques chirurgicaux bleus offerts par le Conseil scolaire public anglais de York.

Ce dernier a un bébé et enseigne à l'élémentaire auprès d'enfants qui sont trop jeunes pour se faire vacciner.

Malgré les avertissements de son directeur et du Conseil, il a porté ses masques tout au long de septembre. Ce mois-ci toutefois, la direction lui a dit qu'il serait suspendu sans salaire s'il ne portait pas un couvre-visage fourni par l'école.

Ça contredit ce qu'ils disent : "nous sommes tous dans le même bateau" et "votre santé mentale est importante pour nous". Si nous nous sentons plus en sécurité [en portant un masque N95], à qui est-ce que ça fait du mal?

Il ajoute ceci : Les masques bleus qu'ils nous donnent ont des ouvertures au niveau du menton et sur les côtés.

Une autre enseignante, qui est immunodéprimée, raconte qu'elle s'est aussi fait dire qu'elle ne pouvait pas porter un masque N95, pas plus qu'un masque chirurgical et un N95 en même temps, une politique du Conseil qu'elle qualifie d'insultante.

Un autre enseignant de la région de York, qui a un proche immunodéprimé, a raconté à CBC qu'on l'avait aussi menacé de sanctions, s'il portait un masque KN95 en classe.

Ses supérieurs, dit l'enseignant du secondaire, ont même affirmé qu'il était mal informé lorsqu'il leur a dit que ce genre de masque offrait une meilleure protection.

Je ne me sens pas respecté, appuyé et valorisé, surtout quand on voit que les enseignants qui refusent de se faire vacciner sont mieux traités que ceux qui veulent porter un meilleur masque.

Une citation de :Enseignant de la région de York