La transition énergétique est « trop lente », le monde subira des « turbulences »

L'agence lance de sérieux avertissements devant la direction que le monde prend , dans son rapport annuel publié à deux semaines de l'ouverture de la COP26 de l'ONU à Glasgow.

Une nouvelle économie émerge : batteries, hydrogène, véhicules électriques, note-t-elle.

Mais tous ces progrès sont contrés par la résistance du statu quo et des énergies fossiles : pétrole, gaz et charbon forment toujours 80 % de la consommation finale d'énergie, générant trois quarts du dérèglement climatique.

À ce jour, les engagements climatiques des États, s'ils sont tenus, ne permettront que 20 % des réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) nécessaires d'ici 2030 pour garder le réchauffement sous contrôle, et seulement 40 % des réductions devant permettre la carboneutralité en 2050.

Les investissements dans des projets énergétiques décarbonés devront tripler dans les 10 ans, pour la neutralité carbone à 2050 , résume le directeur de l' AIEAgence internationale de l'énergie , Fatih Birol.

Alors que la crise de la COVID-19 a stoppé les progrès de l'électrification notamment en Afrique subsaharienne, le financement des pays émergents est clé, alors qu'ils doivent s'équiper tout en évitant notamment les centrales à charbon.

L' AIE Agence internationale de l'énergie détaille trois scénarios pour l'avenir :

Dans le premier, les États continuent comme aujourd'hui : les énergies propres se développent, mais hausse de la demande et industrie lourde maintiennent les émissions au niveau actuel. Le réchauffement atteint 2,6 °C par rapport au niveau préindustriel, loin du 1,5 °C garant d'impacts gérables.

Dans le deuxième, les États appliquent leurs engagements, notamment la neutralité carbone pour plus de 50 d'entre eux dont l'Union européenne. La demande de fossiles atteint son sommet en 2025 (via l'efficacité énergétique et un boom des voitures électriques). La hausse des températures reste à 2,1 °C.