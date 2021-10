M. Thibodeau a fait cette étonnante déclaration dans le cadre d'une soirée d’échanges sur les priorités des jeunes organisée par une demi-douzaine d’organismes au Campus MIL de l'Université de Montréal, mardi. Valérie Plante, Denis Coderre et Balarama Holness étaient également invités. Il ne s'agissait toutefois pas d'un débat à proprement parler, puisque les candidats, interviewés tour à tour, ne pouvaient pas échanger entre eux.

Selon M. Thibodeau, il est impossible de sortir les sans-abri de la rue . Quand on en sort un, c’est un succès; deux, c’est phénoménal , a-t-il déclaré en réponse à une question sur le sujet posée par l’animateur de la soirée, le journaliste Alexis Tremblay. C’est un choix de vie.

Le chef d’Action Montréal, qui présente cette année 22 candidats répartis dans 12 arrondissements, estime qu’un terrain devrait être réservé à l'écart des commerces ou à l’écart des résidences de façon à dire aux sans-abri : "C’est là que vous allez être" .

Pourquoi ne pas leur dire de s’installer sur un terrain précis, leur offrir de la terre, qu’ils plantent des légumes tout l’été et qu’ils s’habituent à un rythme? Peut-être qu’à l’automne, on pourrait même leur [dire] : "Maintenant, récoltez [vos légumes] et vendez-les sur le bord de la rue".

Une citation de :Gilbert Thibodeau, chef d’Action Montréal