La frontière américaine rouverte aux Canadiens vaccinés à partir de novembre

Cette nouvelle, d’abord rapportée par le Buffalo News et confirmée ensuite par Reuters, marque la fin de 19 mois de fermeture de la frontière terrestre aux voyages non essentiels, une décision qui a séparé plusieurs familles et qui a frappé de plein fouet des entreprises américaines qui comptaient sur des consommateurs canadiens.

Enfin, les États-Unis passent aux actes pour rouvrir leur frontière et souhaiter la bienvenue à nos voisins canadiens , indique M. Higgins dans un communiqué.

Un échange transfrontalier robuste entre les États-Unis et le Canada est fondamental pour notre relation bilatérale et mutuellement bénéfique pour nos citoyens, nos entreprises et nos économies. Le taux élevé de vaccination au Canada a rendu absurde et injustifiable la fermeture continue de la frontière , ajoute le représentant qui milite depuis plusieurs mois pour la réouverture de la frontière terrestre aux Canadiens.

Au Buffalo News, le représentant Higgins a affirmé que cette décision aurait dû être prise il y a six mois.

Le bureau du leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a confirmé à Reuters que les États-Unis planifient la réouverture de la frontière terrestre canado-américaine aux voyageurs canadiens adéquatement vaccinés tôt en novembre.

De plus amples détails seront annoncés par le Département américain de la Sécurité intérieure en coordination avec les agences de santé américaines, selon le communiqué de M. Higgins, qui indique toutefois qu'une preuve de vaccination sera nécessaire.

Selon un haut responsable de la Maison-Blanche, cité par l’Agence France-Presse, l’ouverture des frontières se fera en deux phases .

Dans un premier temps, les vaccins seront requis pour les voyages non essentiels , par exemple faire du tourisme ou rendre visite à de la famille, mais l'obligation vaccinale ne s'appliquera pas aux voyages jugés essentiels , qui ont toujours été autorisés.

Dans un second temps, à partir de début janvier 2022, tous les voyageurs, quels que soient leurs motifs, devront être pleinement vaccinés.

Cela laissera amplement le temps par exemple aux chauffeurs de poids lourds, qui ont des motifs professionnels impérieux de passer la frontière, de se faire vacciner, selon la Maison-Blanche.

Ainsi, les restrictions actuelles pour ces frontières terrestres, qui expirent le 21 octobre, seraient donc prolongées encore une fois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif, a indiqué le responsable de la Maison-Blanche.

Autant le Canada que les États-Unis ont fermé la frontière terrestre aux voyages non essentiels le 21 mars 2020, dans la foulée de la pandémie de COVID-19. Tous les mois, depuis, cette fermeture du côté américain a été prolongée.

Par contre, les citoyens américains adéquatement vaccinés peuvent voyager par la frontière terrestre canadienne depuis le 9 août.

Du côté canadien, le bureau du premier ministre Justin Trudeau a refusé de commenter cette nouvelle.

Plus de 400 000 personnes et plus de 1,6 billion de dollars de marchandises traversent quotidiennement les frontières entre les deux pays quand elles sont pleinement ouvertes, souligne le représentant de l'État de New York, qui a coprésidé le Groupe interparlementaire Canada–États-Unis.

Sondage favorable

Un sondage, mené par la firme Léger pour l'Université du Manitoba et l'organisme Métropolis Amérique du Nord, a révélé que seulement 29 % des répondants américains entretenaient des craintes concernant la frontière canado-américaine.

Alors que 52,2 % des 3714 répondants américains étaient très inquiets ou un peu inquiets de l'assouplissement des restrictions sur les voyages terrestres entre les États-Unis et le Mexique.

Je ne pense pas que les snowbirds vont persuader l'administration Biden d'ouvrir la frontière , a déclaré Jack Jedwab, le président de l'Association d'études canadiennes, qui supervise le projet Métropolis.

M. Jedwab soutient que les États-Unis seront plutôt poussés par les pressions internes pour ouvrir les frontières avec le Canada.

Par ailleurs, les États-Unis prévoient autoriser dès le début novembre les visiteurs entièrement vaccinés en provenance d'une multitude de pays où les voyages vers les États-Unis sont depuis longtemps restreints, notamment la Chine, l'Inde, l'Irlande, l'Iran, l'Afrique du Sud, le Brésil et les 26 pays européens sans contrôles aux frontières, connus sous le nom des pays de l'espace Schengen.

Les vaccins approuvés par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques ( FDASecrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques ) ou par l'Organisation mondiale de la santé seront acceptés, dont les vaccins chinois.

Cependant, les autorités sanitaires américaines n’ont pas précisé si les voyageurs qui ont reçu un traitement mixte de vaccins – une dose d'Oxford-AstraZeneca et l'un de Moderna, par exemple, seront considérés comme adéquatement vaccinés pour voyager aux États-Unis.