Des parents fransaskois demandent un meilleur accès aux tests de dépistage rapide

Selon la Fransaskoise et mère d’élève au CEFConseil des écoles fransaskoises , Valérie Williams, plusieurs parents ont tenté de contacter le CEFConseil des écoles fransaskoises pour se procurer des tests rapides, mais n'ont reçu aucune réponse.

La direction ne semblait pas savoir où étaient les tests. Le CEFConseil des écoles fransaskoises disait qu'il y avait une quantité limitée de tests qui avaient déjà été distribués dans des familles , dit-elle.

Valérie Williams espère que la lumière soit faite pour qu'on puisse nous aussi profiter de la distribution des tests rapides, afin que les parents puissent en obtenir s'ils en ont besoin .

Le CEFConseil des écoles fransaskoises assure qu'environ 300 boîtes de tests sont actuellement en distribution dans les écoles fransaskoises. Son directeur général, Ronald Ajavon, soutient que tous les parents qui ont fait une demande recevront leurs boîtes.

L'idée c'est de s'assurer d'avoir des tests qui peuvent couvrir toute notre population d'élèves. C'est ce qu'on aurait bien voulu faire, mais certains parents ont déjà demandé. Et on les donne au fur et à mesure. Sans doute, aussitôt qu'on en reçoit plus, on informera tout le monde pour s'assurer qu'ils viennent en chercher , indique-t-il.

Ronald Ajavon ajoute que d'autres livraisons de boîtes sont attendues dans les prochaines semaines.

Depuis le 4 octobre, les membres du personnel du CEFConseil des écoles fransaskoises qui ne sont pas vaccinés doivent aussi présenter deux fois par semaine un test négatif pour accéder aux établissements. Les tests devaient être distribués sans frais au cours des deux premiers mois.

Avec les informations de Noémie Rondeau