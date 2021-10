Début du procès d’Yvan Truchon : la défense demande un arrêt des procédures

Yvan Truchon fait face à un chef d’accusation, celui d’avoir communiqué avec une personne de moins de 18 ans pour avoir des relations sexuelles avec elle moyennant contribution.

L'homme e 67 ans a été arrêté le 12 mars 2020 à l’hôtel Le Montagnais de Chicoutimi après avoir été piégé par des policiers.

Son interrogatoire a été présenté en preuve mardi. On y apprend qu’il aurait échangé une série de textos avec la femme qu’il croyait alors être une prostituée, mais qui était en réalité une policière. L’enquêteur qui mène l’interrogatoire laisse entendre que l’accusé aurait vérifié au moins deux fois que la femme avait 16 ans avant de monter la rejoindre dans la chambre.

Tout au long de l'interrogatoire, Yvan Truchon garde les bras croisés et demeure silencieux. C’est lorsque le policier qui l’interroge quitte momentanément la pièce qu’il se frappe la tête en disant : Je suis dans la merde en blasphémant. ll ajoute ensuite : Qu’est-ce que je vais faire? .

Pour l’avocat d’Yvan Truchon, l’interrogatoire n’a pas été mené correctement et c’est pourquoi il demande un arrêt des procédures, ce qui mettrait un terme au procès.

Il [Yvan Truchon] exerce son droit au silence et on méprise ce droit au silence en testant par tous les moyens d’obtenir des aveux. Donc, on l'attaque au niveau psychologique. On l’attaque en lui disant que c’est un prédateur sexuel. On lui laisse croire qu’il ne sera probablement pas remis en liberté parce que vu qu’il ne répond pas aux questions, on ne sait pas s’il est un prédateur sexuel. Alors on fait en quelque sorte des menaces ou des promesses qui sont associées au fait que l’individu est pris dans un local de police. L’objectif est d’obtenir des aveux , soutient Jean-Marc Fradette.

Il va plus loin et indique que le policier a touché son client à plusieurs reprises pendant l’interrogatoire, ce qui représente pour lui des voies de fait.

Nous, ce qu’on dit, c’est que ça ne peut pas être toléré puis il faut que les tribunaux notifient à l’égard de ce type de policiers-là qu’ils ne doivent pas faire ça , martèle-t-il.

Yvan Truchon doit témoigner mercredi pour cette requête en arrêt des procédures.

