Le vaccin obligatoire en santé n’aurait pas trop d'impacts sur les soins en Ontario

Plusieurs hôpitaux de l'Ontario ont déjà mis des employés en congé sans solde ou les ont mis à pied en raison de la politique de vaccination obligatoire, mais ils assurent que ces suspensions sont relativement faibles et n'affecteront pas les soins aux patients.

Un porte-parole du Memorial Hospital de Cambridge a ainsi déclaré que 51 employés qui n'étaient pas vaccinés ou qui ne voulaient pas dévoiler leur statut vaccinal avaient été mis en congé forcé. Mais puisqu'il s'agit d'un petit nombre et qu'il est réparti entre tous les services, nous sommes convaincus qu'il n'y aura aucun impact sur les soins aux patients , a estimé Stephan Beckhoff. Selon lui, près de 97 % du personnel de cet hôpital est pleinement vacciné ou en voie de l'être d'ici un mois.

L'Hôpital général St. Mary, à Kitchener, s'attendait à mettre en congé sans solde mercredi une trentaine d'employés. L'Hôtel-Dieu Grace de Windsor a déclaré que 24 employés avaient été mis à pied avec motif valable la semaine dernière. Mais comme cela ne représente que 2 % de ses effectifs, l'hôpital se dit tout à fait en mesure de combler les lacunes pour couvrir tous les horaires de travail.

Nous avions élaboré des plans de contingence bien avant la date butoir de la politique, y compris la suspension sans solde de deux semaines des employés qui ne s'y conforment pas à ce moment-là , a déclaré le porte-parole, Bill Marra.

Nous sommes parfaitement en mesure de combler toutes les lacunes dans nos horaires en augmentant les heures de travail grâce à notre main-d'œuvre à temps partiel et, si nécessaire, aux heures supplémentaires pour certains employés.

Selon lui, il n'y aurait eu aucun impact sur la prestation des programmes et des services à l'Hôtel-Dieu de Windsor. Des 24 employés mis à pied, on compte huit infirmières auxiliaires autorisées, cinq infirmières autorisées, ainsi que des employés de soutien, des assistants en réadaptation ou du personnel administratif.

La Wellington Health Care Alliance mettra en congé mercredi 2 % de son personnel qui n'a pas reçu de première dose, soit 14 personnes dans trois établissements. Une porte-parole a indiqué qu'on ne s'attendait à aucune perturbation des services ou programmes hospitaliers.

De nombreux autres hôpitaux ont fixé d'autres dates limites pour la vaccination obligatoire, notamment le 15 octobre ou le 31.

Un regroupement de chaînes d'établissements de soins de longue durée et de maisons de retraite avait également fixé à mardi la date butoir pour que le personnel soit vacciné, sans quoi il serait mis en congé sans solde. Ces établissements n'ont pas divulgué le nombre d'employés mis à pied, mais la plupart ont déclaré avoir atteint des taux de vaccination élevés, avec 96 % des employés ayant reçu au moins une dose.

L'Ontario signalait lundi 458 nouveaux cas de COVID-19 et 390 mardi. La province a également enregistré deux nouveaux décès lundi, mais aucun mardi.

Les chiffres quotidiens n'avaient pas été communiqués lundi en raison du congé de l'Action de grâces. Le ministère de la Santé a précisé que sur les 848 nouveaux cas recensés sur les deux jours, 30 % concernaient des personnes entièrement vaccinées.

Les hôpitaux signalaient 149 patients aux soins intensifs en raison de la COVID-19, bien que ce nombre soit probablement plus élevé, car tous les hôpitaux ne compilent pas ces données les fins de semaine. On signalait par ailleurs mardi matin 117 nouveaux cas liés aux écoles, dont 107 chez les élèves et 10 chez le personnel.

Plus de 87 % des Ontariens admissibles ont reçu au moins une dose d'un vaccin contre la COVID-19, et près de 82,4 % ont reçu les deux doses.