Bryan Adams sort sa chanson So Happy It Hurts et annonce un nouvel album

Le chanteur canadien Bryan Adams a dévoilé lundi sa nouvelle chanson So Happy It Hurts, qui est également le titre de son prochain et 15e album prévu pour le mois de mars 2022.

Lundi, en entrevue à la radio britannique BBC 2, l’artiste a expliqué que cette chanson parlant de spontanéité lui avait été inspirée par le confinement provoqué par la pandémie.

On ne pouvait plus aller nulle part. Alors j’ai voulu écrire une chanson sur la liberté, le frisson de partir à l’aventure et toutes les choses qu’on ne pouvait pas faire pendant le confinement.

Bryan Adams, pour qui l’année 2021 marque les 30 ans de son grand succès Everything I Do, donnera également six concerts à Las Vegas en novembre. Puis, il commencera une tournée au mois de janvier qui le mènera au Portugal, en Espagne, en Suisse, en Italie, en Norvège, en Suède, au Danemark et au Royaume-Uni.