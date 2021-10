Deux Gatinois créent la surprise à des camps de la Ligue nationale de hockey

Le jeune attaquant a suffisamment impressionné pour faire partie de la formation partante de l’équipe qui lancera sa saison mercredi soir à New York contre les Rangers.

Je suis vraiment excité! Je suis ici depuis un bout de temps et chaque jour est spécial. C’est un privilège pour moi, comme jeune joueur, de me présenter à l’aréna. Je suis fébrile pour le début de saison et la première partie. Je veux juste prouver que je peux être un joueur efficace , a souligné Lapierre lors de sa dernière rencontre avec les médias, mardi.

À seulement 19 ans, le Gatinois Hendrix Lapierre commence la saison dans la LNH. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi, qui appartient maintenant au Titan d’Acadie-Bathurst, a très bien fait pendant le camp. Il a récolté cinq passes en matchs préparatoires en plus de développer une belle complicité avec le vétéran T.J. Oshie.

Au niveau du hockey sense et des habiletés, il est au-dessus de la moyenne. On l’a vu pendant le camp d’entraînement. Il a tellement de facilité à repérer certains joueurs. C’est hallucinant. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça et qui ont le calme et la confiance pour faire des jeux à ce niveau , souligne son ancien entraîneur avec l’Intrépide de Gatineau, Martin Lafleur.

Il est tellement mature et passionné. Il a mis des efforts incroyables ces derniers mois et ces dernières années. C’est surprenant, mais en même temps c’est pas surprenant , ajoute-t-il.

Hendrix Lapierre a bien fait lors des dernières semaines, mais il a aussi profité de l’absence du centre numéro un des Capitals, Nicklas Backstrom, blessé.

Benoît-Olivier Groulx fait aussi sa place

Un autre ancien de l’Intrépide de Gatineau commencera l’année dans la LNHLigue nationale de hockey . Benoît-Olivier Groulx a fait sa place avec les Ducks d’Anaheim. Il a participé à son quatrième camp avec les Ducks au cours des dernières semaines, lui qui a été repêché en 2018.

Dès qu’on m’a confirmé la nouvelle, j’ai appelé ma mère et mon père [l'entraîneur Benoît Groulx] pour leur dire. Elle a vu mon gros sourire et s’est mise à pleurer. Il fallait que je me contienne, j’étais à l’aréna. Je me suis retenu, mais c’est vraiment gros pour moi , raconte Groulx en rigolant des émotions qu'il a ressenties. Il a d'ailleurs partagé ses états d'âme avec Hendrix Lapierre par texto quelques heures lundi soir.

Benoît-Olivier Groulx (au centre) a été repêché en 2e ronde par les Ducks d'Anaheim en 2018. Photo : Associated Press / Ringo H.W. Chiu

Groulx a connu une bonne première campagne dans la Ligue américaine la saison dernière avec les Gulls de San Diego. Il avait récolté 10 buts et 29 points en 42 rencontres en plus d’être appelé à remplir différentes missions sur la glace. C’est ce qu’il a fait au camp des Ducks.

J’ai créé la surprise, personne ne m’attendait là cette année, on pensait que j’aurais simplement quelques rappels. Une citation de :Benoît-Olivier Groulx, attaquant, Ducks d'Anaheim

J’ai joué de la bonne façon. On [ne] va pas se le cacher, si tu joues mal, les chances que tu fasses l’équipe sont minces. J’ai prouvé que je suis capable de faire de jeux, que je suis assez rapide et au niveau de la Ligue nationale. Je jouais sur le troisième trio pendant les matchs préparatoires , rappelle Groulx, qui a notamment marqué deux buts contre les Sharks de San Jose.

L'attaquant gatinois Benoît-Olivier Groulx a fait sa place avec les Ducks d'Anaheim. Il a notamment marqué un but en match préparatoire le 30 septembre dernier contre les Sharks. Photo : Getty Images / Sean M. Haffey

C’est un attaquant de puissance. Il est tellement fort physiquement et polyvalent. Il s’adapte à toutes les situations. Il joue en avantage et en désavantage numérique. BO est capable de bloquer des lancers et d’amener du tempo avec des mises en échec. Il est entêté et veut que ça fonctionne , résume Lafleur.