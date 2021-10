L’iniquité salariale des préposés en retraitement des dispositifs médicaux dénoncée

Une vingtaine de syndiqués de la CSN ont manifesté devant l'hôpital de Chicoutimi mardi midi. Ils voulaient notamment dénoncer l'iniquité salariale entre les préposés en retraitement des dispositifs médicaux et les travailleurs qui occupent d'autres emplois de même catégorie.

Ils sont une cinquantaine dans la région à tenir ce poste qui consiste principalement à stériliser les équipements médicaux.

Les employés sont vraiment extrêmement fatigués. On est débordés, on manque de personnel, on n'a pas le budget pour nous donner du personnel , a déploré Céline Fortin, la porte-parole régionale du syndicat.

Les préposés craignent que l'inaction gouvernementale ne fasse qu'allonger la liste d'attente en chirurgie.

Ces gens-là sont critiques comme maillon. On parle souvent d'une chaîne dans le réseau de la santé, mais tous ont leur importance, d'autant plus ces gens-là, car ce sont eux qui préparent tout ce qui est instruments pour les opérations , a poursuivi le vice-président du syndicat, Olivier Côté.

Avec des informations de Philippe L'Heureux