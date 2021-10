Hendrix Lapierre dans la LNH à Washington : le Titan sera patient

Surpris? Oui et non , répond le directeur général du Titan, Sylvain Couturier. C'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de talent. Mais, c'est encore tôt.

Hendrix Lapierre a été repêché au 22e rang du premier tour de la séance de sélection de la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ) en octobre 2020. Le Titan l'a obtenu lors d'un échange avec les Saguenéens de Chicoutimi en juin.

Cela représente une absence de taille pour Acadie-Bathurst, qui misait en partie sur l'attaquant originaire de Gatineau pour connaître du succès. Mais Sylvain Couturier ne se fait pas de bile.

On ne peut pas se mettre dans la tête que Hendrix va revenir ou ne reviendra pas. Il faut faire nos affaires à Bathurst. S'il revient, c'est un bonus et ce sera tant mieux, on va être très heureux.

Une citation de :Sylvain Couturier, directeur général du Titan d'Acadie-Bathurst