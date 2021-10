Enquête publique sur la gestion du train léger : une motion passera au vote mercredi

Les déboires du train léger poussent des élus et des groupes communautaires à demander une enquête publique au sujet du train. Plusieurs motions doivent passer au vote mercredi.

Une vingtaine de jours après le plus récent déraillement du train léger à Ottawa, le conseil municipal se penchera finalement sur ce dossier controversé. Cela fait désormais 23 jours que le train léger est hors service.

Trois motions seront à l'ordre du jour mercredi : l'enquête publique réclamée par des conseillers, la résiliation de l'entente pour l'entretien du train léger et la gratuité du transport en commun en décembre.

Catherine McKenney, qui représente les citoyens du quartier Somerset, a déposé la première motion qui demande à ce qu'une enquête judiciaire soit menée en vertu de l’article 274 de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui autorise un juge de la Cour supérieure de justice à enquêter .

Essentiellement, Catherine McKenney souhaite qu'un juge puisse enquêter librement pour lever le voile sur tout ce qui s'est fait en lien avec le train léger, que ce soit les pépins, les retards, les bris et l'administration. Catherine McKenney et sa collègue Carol Ann Meehan doutent que tout ce soit fait dans les règles de l'art.

Nous voulons comprendre comment nous en sommes arrivés à un système aussi dysfonctionnel, un système gangrené depuis le premier jour par des problèmes très graves qui se poursuivent encore aujourd’hui. Une citation de :Catherine McKenney

Le maire Jim Watson s'oppose farouchement à cette proposition. Il dit qu'il faut régler le problème plutôt que de dépenser des millions en frais juridiques. Catherine McKenney espère toutefois convaincre ses collègues du bien-fondé de sa motion et soutient que la pression du public et les arguments en faveur de celle-ci pèsent fort dans la balance.

Un mémo envoyé par des employés de la Ville aux élus la semaine dernière réfère justement aux coûts d'une telle opération. L'administration publique laisse transparaître sa réticence à s'engager dans de telles procédures et fait notamment valoir qu'elles seraient trop dispendieuses.

Caherine McKenney n'a pas caché sa grande déception de lire une opinion politique qui met l'emphase sur les aspects négatifs de la motion. Le prix de rester là les bras croisés est bien plus élevé que de lancer une enquête publique.

Résiliation du contrat d'entretien

D'autres élus proposent de déchirer l'entente conclue il y a des années avec le consortium responsable de l'entretien du train pour que la Ville en soit désormais responsable.

La conseillère municipale du quartier Gloucester-Southgate, Diane Deans, demande notamment à ce que le directeur municipal explore les options pour mettre fin au contrat d’entretien de 30 ans avec Rideau Transit Maintenance .

La conseillère municipale du quartier Gloucester-Southgate, Diane Deans Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

L'élue veut aussi que ce dernier présente au conseil un rapport décrivant toutes les conséquences de la résiliation précoce et comprenant une analyse complète des risques .

Pour le porte-parole de Horizon Ottawa, Sam Hersh, le service inadéquat offert aux usagers est un argument suffisant pour rompre le contrat de 30 ans qui lie la Ville au groupe qui gère la maintenance du train léger.

Clairement, on n’a pas du bon service [avec] ce contrat, donc on pense que c’est le temps de l'annuler. Une citation de :Sam Hersh, porte-parole de Horizon Ottawa

Le conseiller Allan Hubley et le maire Jim Watson proposent quant à eux la gratuité du transport en commun pendant le mois de décembre en guise d'excuse pour les interruptions de services qui se prolongent.

Cette motion amputera 7,2 millions de dollars de revenus, mais ces pertes seront épongées par les fonds que reçoit la Ville du Groupe de transport Rideau, apprend-on dans le texte de la motion. Avec cette mesure, on souhaite rétablir la confiance des usagers à l’égard du réseau de l’O-Train et encourager l’utilisation des services .

Une manifestation mardi soir

Des citoyens et usagers des transports en commun se réuniront mardi soir devant l'hôtel de ville pour manifester leur appui et inciter les élus à voter en faveur des motions de McKenney et de Deans.

Divers groupes communautaires ainsi que le conseiller municipal du quartier de la Capitale, Shawn Menard, seront présents. Près de 1000 personnes ont également signé une pétition lancée par Catherine McKenney en appui à sa motion.

Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville d'Ottawa pour manifester leur mécontentement quant aux ratés du train léger. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Sam Hersh, qui est également l'organisateur de la manifestation, a expliqué qu'ils souhaitent tous voir plus de transparence de la part de la Ville. Après le premier déraillement du train en août dernier, un regroupement de citoyens a demandé une réunion d'urgence avec la Ville pour obtenir des détails quant à l'incident, rencontre qui leur a été refusée.

Nous pensons que c’est la mauvaise réponse , a-t-il fait valoir en entrevue. Nous pensons qu’on devrait avoir des réponses quand il y a des choses comme ça qui arrivent parce que c’est nous qui payons pour le train.

Un manifestant avait un message pour la Ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Pour ce qui est de la motion proposée par le maire, M. Hersh, qui se dit en faveur de la gratuité du transport en commun, mais conteste les intentions du premier magistrat.

C’est juste un outil pour distraire les gens , a-t-il lancé avant d'ajouter que, par le passé, le maire Jim Watson s’était montré en faveur d’une augmentation des tarifs pour les usagers du transport en commun.

Avec les informations d'Antoine Trépanier et de Rosalie Sinclair