Les préposés en retraitement des dispositifs médicaux manifestent à Trois-Rivières

Une quinzaine d’entre eux ont manifesté, mardi, devant le bureau de circonscription de la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel, situé à Trois-Rivières. D’autres marches ont également eu lieu en Mauricie et au Centre-du-Québec, dont à La Tuque, Victoriaville et Drummondville.

Les responsabilités des PRDMPréposés en retraitement des dispositifs médicaux ont grandement évolué depuis 20 ans, soutient Josée Marcotte, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN). De nouvelles tâches et expertises leur sont demandées, mais ces changements ne sont pas reflétés dans la rémunération, selon elle. C'est inadmissible que le gouvernement considère que la valeur de ces emplois est la même que celle qui existait en 2001 .

Les préposés ont porté des plaintes en équité salariale, car la rémunération offerte serait discriminatoire, selon eux. Il s’agit d’un corps d’emploi occupé majoritairement par des femmes.

Un manque de préposés

La santé publique de la Mauricie et du Centre-du-Québec peut compter sur 88 préposés en retraitement des dispositifs médicaux.

Odette Thibeault, qui en fait partie, craint toutefois que leurs conditions de travail en incite plusieurs à quitter la profession. Le moral commence à s’affaisser et on ne se sent pas reconnu, explique-t-elle. Beaucoup de gens ont envie de démissionner pour aller dans d’autres services ou quitter le milieu de la santé.

Josée Marcotte rappelle que sans eux, les opérations médicales ne pourraient avoir lieu. On a un problème grave de pénurie. Il faut régler ça dès maintenant.

D'autres mobilisations sont prévues au cours des prochains jours, mais aucune date n'a encore été annoncée.

Avec les informations de Magalie Masson