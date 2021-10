En tête dans un sondage, Marie-Josée Savard ne tient rien pour acquis

Le coup de sonde de la firme Navigator, réalisé pour le compte du quotidien Le Soleil et du FM93, donne 36 % des intentions de vote à la candidate issue de l’administration sortante. Ses plus proches adversaires, Jean-François Gosselin et Bruno Marchand, récoltent quant à eux 15 % et 12 % des appuis des électeurs pour la mairie.

Jean Rousseau est crédité de 5 % des intentions de vote alors que Jackie Smith obtient 3 %. Le sondage commandé par Le Soleil et le FM93 révèle toutefois que 23 % des électeurs sondés sont toujours indécis, une proportion suffisante pour faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre le jour de l’élection.

Autant moi que mon équipe on reçoit ça très favorablement, c'est agréable, mais en même temps je peux vous assurer qu'on est loin de tenir ça pour acquis , affirme Marie-Josée Savard.

On sait que la campagne n'est pas terminée et qu'on a encore du travail à faire. Une citation de :Marie-Josée Savard, chef d'équipe Marie-Josée Savard

Une campagne pépère

Troisième dans le sondage, le chef de Québec forte et fière est loin de s’en formaliser. Bruno Marchand note que les électeurs ont rempli le questionnaire il y a plusieurs jours. Notre meilleure semaine, c'est la dernière semaine , analyse-t-il.

Le chef écorche au passage la campagne menée par Marie-Josée Savard qui, la semaine dernière, ne s’est pas présentée à un débat sur l’avenir des aînés à Québec. Au lieu d'innover et d'avoir une vision pour une ville, on préfère une vision pépère et faire une campagne pépère, pas se présenter au débat.

Bien qu’il soit au coude à coude avec Jean-François Gosselin, Bruno Marchand juge que le chef de l'opposition officielle sortant a perdu des plumes depuis la réalisation du sondage. Jean-François Gosselin a notamment été forcé de prendre la défense d’un candidat ayant tenu des propos climatosceptiques la semaine dernière.

Il est chanceux que le sondage ait été fait avant la fin de la semaine. […] Il n'arrive pas à défendre son projet de métro , lance Bruno Marchand en promettant d’avoir le couteau entre les dents pour les quatre semaines de campagne restantes.

Bruno Marchand, candidat à la mairie de Québec (archives) Photo : Radio-Canada

Ça va rocker les prochaines semaines, on a en masse de temps. La vraie élection, c'est le 7 novembre. Une citation de :Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière

Le sondage de Navigator souligne aussi que les résidents de Québec sont divisés sur les principaux projets de transport dans la région. Le tramway et le 3e lien récoltent chacun des scores de qui frôle le 50 %. Le VALSE, projet de métro léger proposer par Québec 21, obtient quant à lui 31 % d’appui auprès des personnes sondées.

Méthodologie Le sondage Navigator a été réalisé en ligne auprès de 505 répondants entre le 29 septembre et le 6 octobre. La marge d'erreur est de 4 %.

Avec les informations d'Olivier Lemieux