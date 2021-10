Ron Dunn quitte la tête de la Downtown Mission de Windsor

Bien que son passage à la tête de l'organisation n'ait pas été sans controverse, M. Dunn a déclaré qu'il n'avait aucun regret.

J'aime cet endroit, j'aime la Mission. J'aime les gens pour qui je travaille, les personnes sans-abri et pauvres , a-t-il indiqué.

M. Dunn deviendra le PDG d’Hospice Halifax en Nouvelle-Écosse après avoir travaillé avec la Downtown Mission pendant plus d'une décennie. Il en était le directeur général depuis 2015.

Le départ de Ron Dunn intervient alors que l'organisation cherche depuis plusieurs années un nouvel emplacement.

La Mission a vendu son principal emplacement en 2019 et devra quitter les lieux au plus tard en juin 2022.

M. Dunn a affirmé qu’il avait eu du mal à partir parce que ce travail n’avait pas encore été accompli.

Il a cependant également déclaré qu'un autre dirigeant serait mieux placé pour nous faire franchir le dernier kilomètre et cela en raison de sa tumultueuse relation avec la Ville.

Chaque décision que j'ai prise, je l'ai prise avec amour et je le referais, sans aucun regret. [...] Mais cela a également créé ce fossé entre moi et [...] le bureau du maire, n'est-ce pas? , a-t-il indiqué.

Et le maire Dilkens et le conseil, nous voulons tous la même chose, nous procédons seulement de manière différente, et donc je pense, j'espère, que [mon départ] permettra une certaine guérison et permettra de faire avancer les choses.