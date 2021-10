Course à la mairie de Gatineau : France Bélisle promet des « taxes raisonnables »

Cela fait partie des engagements en matière de finances municipales présentés, mardi, par l’ancienne présidente et directrice générale de Tourisme Outaouais.

Respecter les payeurs de taxes commence par une saine gestion des finances de la Ville. Les citoyens de Gatineau ont l’impression, depuis plusieurs années, que leur compte de taxes augmente plus vite que ceux des autres grandes villes du Québec et que la qualité de leurs services diminue , peut-on lire dans le communiqué de son annonce.

France Bélisle s’engage donc à assurer des taxes raisonnables aux Gatinois afin de leur offrir de meilleurs services qui augmenteraient leur qualité de vie tout en évitant de leur imposer un trop lourd fardeau fiscal.

Afin de faire des économies, elle souhaite remettre sur pied un comité de révision des dépenses. Ce groupe de travail aurait notamment l'objectif d’ éliminer des dépenses récurrentes non productives ou non essentielles et d’ investir en intelligence d’affaires pour plus d’efficacité et d’efficience .

Il faut se mettre à table et refaire nos devoirs. On ne peut pas systématiquement se tourner vers les citoyens sans se regarder le nombril , a déclaré la candidate à la mairie par communiqué.

Par ailleurs, France Bélisle promet de faire en sorte que Gatineau reçoive une plus grande part de subventions fédérales et provinciales si elle est élue mairesse. Selon elle, la Ville a obtenu moins de subventions par année qu’auparavant sous la gouverne d’Action Gatineau, le parti de sa rivale Maude Marquis-Bissonnette.

Mme Bélisle a aussi l’intention de mettre en avant les principes d’écofiscalité, ce qui viserait à assurer des taux de taxation avantageux pour les projets verts.

Plus de détails à venir.