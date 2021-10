Manque de main-d’œuvre : deux urgences estriennes doivent modifier leurs services

Le décret de vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, qui doit entrer en vigueur dès le 15 octobre, vient empirer un problème déjà existant, indique la directrice des services généraux du CIUSSS de l’Estrie-CHUS Chantal Gariépy.

Pour Windsor et Coaticook, ce sont des facteurs combinés [...]. C’est vraiment une pénurie de main-d'œuvre déjà existante combinée avec la vaccination obligatoire. Une citation de :Chantal Gariépy, directrice des services généraux du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Dès le 18 octobre, l’urgence mineure de Windsor deviendra une clinique sans rendez-vous. Elle sera ouverte du lundi au jeudi, de 8 h à 15 h. La population pourra y avoir accès en téléphonant le jour même à un numéro qui sera bientôt communiqué par le CIUSSS. L’hôpital n’offrira plus de services de triage, et n’accueillera plus d’ambulances.

L’urgence de Coaticook, quant à elle, verra ses heures d’ouverture réduites dès le 19 octobre. La salle d’urgence sera maintenant ouverte sept jours par semaine de 8 h à 18 h, et sera fermée pendant la nuit.

Pour toute situation à l’extérieur de ces périodes-là, c’est vraiment de s’orienter vers les autres urgences limitrophes de l’hôpital de Coaticook , indique Chantal Gariépy.

Des mesures similaires avaient été mises en place l’été dernier à Coaticook.

Les services de laboratoires ne sont pas touchés par cette annonce, indique le CIUSSS.

Des mesures de durée indéterminée

La date de fin de ces mesures n’a pas encore été déterminée par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

C’est une mesure pour l’instant indéterminée qu’on va continuer à analyser selon le portrait qu’on a des ressources, principalement. [...] Ça va être en collaboration avec nos partenaires du milieu pour vraiment arriver à une solution conjointe qui répond aux besoins de la population et qui répond à la capacité d’offre de services de nos différentes ressources , soutient Chantal Gariépy.

Une dizaine de ressources seront libérées par ces nouvelles mesures, et pourront aller prêter main-forte aux autres hôpitaux de la région, ajoute Mme Gariépy. Elle souligne aussi que les autres urgences estriennes ne devraient pas être visées par des changements ou des réductions de services, même si leur situation est également fragile .

Dans les dernières semaines, on a eu des taux d’occupation assez élevés [dans les autres urgences]. C’est certain que la fragilité des services était présente. [...] On travaille à compenser et compléter nos heures de travail avec du volontariat en termes de disponibilités accrues de nos équipes en place. Une citation de :Chantal Gariépy, directrice des services généraux du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

L’établissement de santé indique avoir l’intention de faire le point sur le taux de vaccination de son personnel plus tard cette semaine.