Vol d’appareil auditif : la communauté s’unit pour un homme sourd

Les 12 000 $ serviront à acheter un minuscule appareil qui avait été volé à Gaston Rodriguez en 2019. Celui-ci a passé plus de deux ans dans le silence après le vol d'un processeur qui fonctionne avec son implant cochléaire interne.

Ça a tout un impact pour nous , a déclaré sa femme, Monika Rodriguez, après avoir appris qu'une campagne en ligne avait permis de recueillir l'argent nécessaire pour acheter l’appareil qui lui permet d'entendre. Voir Gaston souffrir pendant tout ce temps a été très difficile.

M. Rodriguez, qui est né au Mexique et a émigré au Canada avec sa famille en 2017, a souffert d'une perte auditive permanente comme effet secondaire d’une méningite contractée lorsqu'il était tout petit.

Contrairement aux appareils auditifs, qui amplifient le son, les implants cochléaires utilisent un processeur sonore placé derrière l'oreille. Le processeur capte les signaux sonores et les envoie à un récepteur implanté chirurgicalement sous la peau. Les signaux permettent à l'utilisateur de percevoir des sons en contournant la partie endommagée de l'oreille interne.

L'implant de M. Rodriguez a été posé en 2013 au Mexique. Or, le processeur qui permet à l’implant de fonctionner a été volé en 2019. Sa famille n'avait pas les moyens de le remplacer.

Obstacles au financement

La famille a tenté de trouver des sources de financement pour remplacer le processeur, mais elle s’est butée à plusieurs obstacles, entre autres parce qu’elle est en attente du statut de résident permanent.

La surdité de M. Rodriguez signifie aussi qu’il a de la difficulté à se trouver un emploi, lui qui est peintre en bâtiment. Il lit sur les lèvres, mais le port obligatoire du masque sur les chantiers de construction rendent difficile la communication avec ses collègues. La famille a deux enfants d'âge scolaire et Monika travaille comme femme de ménage.

Le processeur a été commandé

Le processeur de remplacement a été commandé, et une fois qu'il sera correctement ajusté et testé, M. Rodriguez aura beaucoup plus de facilité à communiquer. Il espère l'avoir dans deux ou trois semaines. La nouvelle de son arrivée lui a remonté le moral, selon sa femme.

Gaston s'est mis à pleurer et a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il allait pouvoir entendre à nouveau , a déclaré Monika dans une entrevue accordée à CBC News.

Elle a ajouté que cette longue période de silence a été très éprouvante pour M. Rodriguez et sa famille.

Gaston est une partie fondamentale de ma famille et a toujours été une personne indépendante. Au Mexique, il s’est toujours occupé de sa famille. Venir au Canada, traverser toutes ces épreuves, en plus du fait de ne pas pouvoir entendre et de repartir à zéro, a été très difficile.

Mme Rodriguez a déclaré que son mari a hâte de reprendre ses cours d'anglais, de se remettre au travail et d'écouter de la musique.

Je suis de tout cœur reconnaissant aux gens [de la communauté de London] parce qu'ils ont voulu aider notre famille et lui .

Avec les informations de CBC News