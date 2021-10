Déploiement des tests de dépistage rapide dans les écoles du Nouveau-Brunswick

De nombreuses écoles sont fermées mardi en raison de la détection de cas de COVID-19.

Plusieurs parents ont reçu ou recevront un message de la santé publique leur indiquant si leur enfant doit s’isoler, en fonction de son statut vaccinal.

Mais ce qui change mardi, c’est l'arrivée des tests de dépistage rapides dans les écoles.

Le but du programme c’est d’être capable d'avoir les enfants à l’école le plus possible.

Une citation de :Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick