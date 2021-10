Coup d’envoi pour la construction de deux écoles dans le sud-ouest de Winnipeg

Une traditionnelle première pelletée de terre a eu lieu mardi matin pour marquer le début des travaux de construction d'une école primaire et d'une école secondaire situées près du boulevard Kenaston et de la promenade Bison, à Winnipeg.

Les nouvelles écoles viennent répondre aux besoins d'une population croissante dans le quartier de Waverley West.

L'école primaire, qui devrait ouvrir ses portes en décembre 2022, pourra accueillir 800 élèves. Quant à l’école secondaire, les travaux de construction devront être achevés d'ici le mois de juin 2023 et elle aura une capacité de 1200 élèves.

À visionner : Deux écoles d'immersion débordent à Winnipeg

Selon la province, la construction des deux écoles vise la certification de construction écologique LEED Argent, une certification qui encadre la conception de bâtiments verts, sains, efficaces et économiques.

Les écoles seront situées près du campus récréatif de Winnipeg Sud. Celui-ci comprendra un centre récréatif polyvalent et multigénérationnel muni de gymnases, de salles multifonctionnelles, d’une salle de conditionnement physique, d’une piste de marche et de course, d'un service de garde, d'un centre de formation professionnelle et d’espaces extérieurs.

Dans un communiqué, la province indique que ces trois établissements serviront de campus communautaire aux résidents de Waverley West.