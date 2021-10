99 nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse en fin de semaine

Les autorités médicales en Nouvelle-Écosse annoncent mardi le dépistage de la COVID-19 chez 99 personnes au cours du long week-end de l’Action de grâce et le rétablissement de 130 autres personnes qui étaient atteintes de cette maladie.

Les nouveaux cas ont été confirmés de samedi à mardi. Il y en a 86 dans le secteur sanitaire du centre, 6 dans celui de l'ouest, 4 dans celui du nord et 3 dans celui de l'est.

La contagion se poursuit dans le secteur du centre, particulièrement chez les personnes non vaccinées âgées de 20 à 40 ans et qui participent à des activités sociales, selon le ministère de la Santé et du Mieux-être.

De plus, durant les quatre derniers jours, huit écoles ont été informées d’au moins un risque d’exposition au virus responsable de la COVID-19. La liste complète des écoles dans cette situation est affichée sur le site du gouvernement provincial  (Nouvelle fenêtre) .

La Nouvelle-Écosse recense mardi 197 personnes atteintes de la COVID-19. Quinze d’entre elles sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

Au total, du 8 au 11 octobre, la Régie de la santé a analysé plus de 12 200 tests de dépistage.

En date de mardi, 76,1 % de la population admissible en Nouvelle-Écosse a reçu les deux doses recommandées de vaccin anti-COVID-19.