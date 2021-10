Foyer de soins de longue durée : l’Ontario signe un accord d’achat et de vente

L'Ontario a annoncé dans une conférence de presse mardi matin qu’elle a conclu une entente d’achat et de vente afin de mettre en œuvre le projet de construction d’un foyer de soins de longue durée dans la région de Vaughan. L'ouverture de l’édifice, qui sera développé par Arch corporation, est prévue pour 2026.

La prochaine fois que nous nous rencontrons, ce sera pour l’ouverture officielle d'un édifice pour 256 aînés dans notre communauté. Une citation de :Daniel Argiros, PDG d’Arch corporation

Selon le ministre des Soins de longue durée Rod Philips, l'édifice comprendra 256 nouveaux lits et des services axés sur les besoins de la communauté italienne de la région.

La province a annoncé que 2686 lits sont actuellement prévus pour les foyers dans la région de York.

Le ministre Philips a également souligné plus d'investissements dans le recrutement, le soutien et la formation de préposés aux soins et d’infirmières en Ontario.

La nouvelle d’aujourd’hui signifie que beaucoup de nos proches, ici à Vaughan-Woodbridge, pourront entrer dans un foyer plus tôt et recevoir des soins dans un environnement confortable et sécuritaire à proximité , a indiqué Michael Tibollo, député de Vaughan-Woodbridge.

À l’échelle provinciale, 30 000 lits sont prévus pour les foyers de l’Ontario, dont 20 000 ont été annoncés.

Le début du projet du foyer est prévu pour 2024.