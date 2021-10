Idées d’activités pour se mettre dans l’ambiance de l’Halloween

Alors que l’automne s’installe tranquillement et que le mois d’octobre est bien entamé, l’heure est venue de s’imprégner de l’esprit festif de l’Halloween. Que vous soyez adepte de l’épouvante ou à la recherche d’activités familiales, voici quelques suggestions qui feront le bonheur des plus petits… et des plus grands qui ont su conserver leur cœur d’enfant.